L’écart se creuse entre Saskatoon et la SPCA de la Ville des Ponts

Dans un rapport soumis à la mairie, l’organisme sans but lucratif avance qu’il resterait quand même un manque à gagner de 463 767 $, ce qui menace de mettre fin au service.

La symbiose avec la Ville est chose du passé , peut-on lire dans le rapport.

« On atteint le point critique où il devient carrément impossible de maintenir les opérations en cours sans faire faillite. » — Une citation de Graham Dickson, directeur général de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux SPCA de Saskatoon

En 2005, la Ville a acheté le terrain et l’immeuble de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux SPCA afin d’offrir du soutien à l’organisation. En échange, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux SPCA a pris en charge les services de fourrière de la Ville.

Au début du mois d’avril, faute de financement, la SPCA de Saskatoon a mis fin à ses services de protection et d’enquêtes.

Selon le directeur général de la SPCA de Saskatoon, Graham Dickson, l’organisme sera obligé d’interrompre les services de fourrière d’ici les six prochains mois, à moins qu’un nouveau modèle de subvention ne soit proposé.

Soit on reçoit plus d’argent de la Ville, soit on met fin à notre contrat de fourrière et on trouve un nouveau siège social , explique Graham Dickson, qui ajoute que l’organisme a épuisé son fonds de réserve, et que les dons individuels ne peuvent plus complémenter les subventions municipales.

Selon la directrice générale des services communautaires de Saskatoon, Lynne Lacroix, la Ville ne doit financer que les quatre premiers jours d’un séjour dans la fourrière, ce après quoi l’animal est transféré au service d’hébergement, aux frais de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux SPCA .

« Nous souhaitons que la SPCA poursuive ses activités, et nous cherchons des moyens de les soutenir, car ils font du bon travail. » — Une citation de Lynne Lacroix, directrice générale des services communautaires de Saskatoon

Mme Lacroix propose d’adopter des solutions de rechange pour la réduction des coûts, comme réduire les heures d’ouverture de la fourrière.

Nous n’avons pas l’habitude d’offrir des conseils opérationnels aux organismes sans but lucratif, mais s’ils veulent notre avis, on pourrait proposer quelques mesures afin de réduire les coûts , explique-t-elle.

La subvention doit être débattue lors du comité d’orientation de la Ville en matière de planification, développement et services communautaires, mardi.

Avec les informations de Jessie Anton