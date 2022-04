Le Centre d’entraide et d'amitié autochtone de Senneterre redémarre sa cuisine collective

Ses membres auront de nouveau accès à différents plats préparés par l'organisme une fois par mois.

Les deux dernières années, l'organisme qui vient en aide aux autochtones en milieu urbain a été obligé de mettre sur pose le service en raison des restrictions sanitaires.

Chaque mois donc, une cinquantaine de plats seront distribués gratuitement à la population au chalet Shabogamak.

La cuisine collective est un service essentiel et sert aussi de lieu de socialisation, soutient l'animatrice en saines habitudes de vie et alimentaires, Sylvie Patry.

« Les membres de la communauté souvent ne se voisinent pas. Alors c'est le meilleur moyen de se voir, c'est ça la cuisine et [il y a aussi] le partage. » — Une citation de Sylvie Patry

Sylvie Patry s'attend d'ailleurs à une hausse de la demande pour le service.

Parce que le coût des aliments c'est exorbitant maintenant, on attend plus de personnes parce que c'est très cher pour eux et avec la pauvreté et les logements coûtent cher, souvent ils sont sur l'aide sociale. Le seul moyen de manger des repas chauds une fois par mois, c'est vraiment la cuisine collective. S'il y a des portions qui restent, ils les mettent dans le congélateur au moyen ils ont un repas sain et équilibré , dit l'animatrice.

Une fois par mois, le centre compte faire découvrir à ses membres les plats typiques d'autres pays.