Une femme de Kelowna est enfin réunie avec sa mère ukrainienne de 84 ans

Après deux ans et demi d’attente, dont deux mois de guerre où sa mère de 84 ans, prise à Kiev, a dû se réfugier dans un abri anti-bombes, Natalia Polchenko a finalement pu l’accueillir à l’aéroport de Kelowna et la prendre dans ses bras.

Ce chapitre de l’histoire se termine bien, mais n’oublions pas que la guerre continue là-bas , dit Natalia Polchenko. Beaucoup de membres de sa famille restent en Ukraine, dont son frère, qui combat au sein de l’armée ukrainienne.

Anna Solyanyk quitte l'aéroport de Kelowna après sa fuite de la guerre en Ukraine. Photo : Radio-Canada

Interviewée à l’aéroport, en traduisant pour sa mère qui était debout à côté d’elle, Natalia Polchenko, qui habite au Canada depuis 20 ans, a expliqué qu’Anna Solyanyk est résidente permanente canadienne et qu’il y a deux ans et demi, elle est allée en Ukraine rendre visite à sa famille.

Lorsque la pandémie a commencé, son vol de retour a été annulé, et il s'est écoulé beaucoup de temps avant qu'elle puisse se faire vacciner. Elle avait enfin réservé un vol de retour vers le Canada le 25 février, mais comme la guerre a éclaté la veille, celui-ci a été annulé.

Comme les trains vers la Pologne étaient souvent trop bondés, et que le voyage est long, nécessitant plusieurs déplacements à pied, Anna Solyanyk n’osait pas le risquer.

Elle est donc restée à Kiev, dans un appartement situé au sixième étage d’un édifice. Natalia Polchenko raconte que sa mère lui parlait de multiples bombardements par jour, puisque l’appartement est situé près d’une station d’électricité.

Cela fait deux ans et demi que Natalia Polchenko n'a pas vu sa mère, Anna Solyanyk, en raison de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Photo : Radio-Canada

C’est pire pour nous, qui sommes au Canada, parce que nous ne pouvons pas aider avec quoi que ce soit , explique Natalia Polchenko.

Quand ma mère m’a dit qu’elle prenait refuge dans un abri anti-bombes et que cela lui rappelait d’avoir fait la même chose durant la Seconde Guerre mondiale, c’était terrifiant. Elle se réjouit que, pendant toute cette période, elle ait pu communiquer avec sa mère, puisque les lignes de communication n’ont pas été coupées.

Fuir une zone de guerre à 84 ans

Il y a une semaine, Natalia Polchenko a reçu une bonne nouvelle : Ma mère m’a appelé et m’a dit qu’il y avait des trains réguliers qui partaient vers Varsovie. La situation est devenue un peu plus sécuritaire, ce qui lui a permis de quitter Kiev.

Ce voyage de train a duré 19 heures. Anna Solyanyk a passé la nuit à Varsovie, avant de prendre un vol vers Toronto, qui a été retardé, et un deuxième vol vers Kelowna. Tout au long du voyage, les gens l’ont accueillie. Beaucoup de bénévoles l’ont rencontrée. Je suis ravie que tout le monde nous soutienne , dit Natalia Polchenko.

Anna Solyanyk, pour sa part, dit qu'elle avait toujours peur pendant qu’elle était prise à Kiev. L’expérience la plus effrayante lors de sa fuite du pays a toutefois été de rencontrer des personnes qui quittaient des zones qui étaient beaucoup plus affectées par la guerre que la capitale, comme Boutcha et Gostomel.

Le Congrès ukrainien canadien estime que plus de 80 000 personnes ont fait une demande pour le visa d' autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine.

Nous avons retrouvé ma mère. C'est une inquiétude de moins , dit Natalia Polchenko. Toutefois mon frère est toujours au combat en Ukraine, et beaucoup de membres notre famille restent là-bas. Il y a tellement de souffrance. En résumé, c'est un soulagement, mais nos vies ne sont plus les mêmes.

D’après les informations de Janella Hamilton