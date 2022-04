La bataille de l’Alberta se transporte sur la toile dans une joute de pixels

Tout a commencé par un simple pixel lors d'un projet de supporteurs sur la plateforme Reddit. Cette image électronique a relancé rapidement la bataille de l'Alberta, soit la rivalité intense qui se joue entre les deux équipes de hockey.

Reddit est un site composé de fils de discussion ou de communautés appelées « sous-reddit » qui permet aux utilisateurs de discuter de sujets spécifiques.

Un sous-reddit, r/Place, a ouvert une toile blanche où les utilisateurs pouvaient créer une image pixélisée.

Comme chaque utilisateur ne pouvait déposer que d’un seul pixel de couleur toutes les cinq minutes, d'autres internautes ont pu insérer leur propre œuvre dans ce même délai. Le tout a alors créé une œuvre d’art pixélisée dense et hétéroclite tout droit sortie de l’ère MySpace.

Une expérience sociale créative

Pour s'assurer que le meilleur espace de la toile ne soit pas détourné et effacé, les utilisateurs devaient collaborer. C’est dans cet esprit que les supporteurs des Oilers et des Flames ont créé leurs logos respectifs.

C'est une expérience sociale vraiment intéressante, indique Brock Leavitt, un Edmontonien qui a travaillé sur le logo des Oilers. Les gens se regroupent et revendiquent une partie du territoire sur la toile. C'est vraiment intéressant de voir comment tout cela se met en place.

Les supporteurs de chaque groupe de hockey se sont connectés sur Discord, une application de messagerie instantanée utilisée par les joueurs. Les discussions stratégiques ont alors commencé.

Des centaines de partisans des Flames et des Oilers ont dû lutter contre des individus des équipes adverses, mais aussi contre d'autres communautés et des robots logiciels dans une course pour terminer et conserver leur pièce en ligne avant la fermeture du sous-reddit, le 4 avril.

Des milliers de personnes ont aidé à créer une œuvre d'art numérique partisane des Oilers et des Flames. Photo : Reddit

La fresque numérique a évolué chaque jour au gré des stratégies des deux groupes de supporteurs. Des milliers de personnes du monde entier ont participé à cette œuvre en ligne, essayant de laisser leur marque ou d'effacer les autres, à coups d’images pixélisées.

Un jeu d’alliances à travers le monde

Le processus a comporté une part de diplomatie avec des alliances formées pour garder leur place. Les partisans des Oilers se sont alliés aux supporteurs des Blues de Saint-Louis et des Islanders de New York. Les admirateurs des Flames ont formé des pactes notamment avec ceux des Canucks de Vancouver.

La collaboration, l'élaboration de stratégies et la création se sont poursuivies jusqu'à lundi soir, moment officiel de la fermeture du tournoi.

C'était vraiment intéressant de voir à quel point ce n'était qu'une petite toile sans prétention sur Internet. Mais cela a donné lieu à de nombreuses conversations intéressantes et à des amitiés entre ces communautés. Normalement, elles ne se seraient jamais parlé , souligne Colin Ireland, un Calgarien et modérateur du sous-reddit des Flames.

Avec les informations de Kashmala Fida Mohatarem