Karaté : un été chargé à prévoir pour la famille Béland

Dans la maison des Béland, on ne vit que pour le karaté. Les trois enfants, François-Xavier, Simonne et Antoine, pratiquent tous cet art martial. Pour la première fois de leur jeune parcours, la fratrie participera à une compétition internationale, cette semaine, à Las Vegas.

Si on dit que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas , ce n’est pas le cas pour les Béland. Le trio entend laisser sa marque.

Mon objectif principal serait de performer et d’essayer de finir dans le top 5 , souhaite Antoine, 11 ans.

Antoine Béland est le plus jeune de la famille. Photo : Radio-Canada / Reno Patry

Sa grande sœur, Simonne, 14 ans, a vraiment hâte de fouler le tatami du Nevada. On ne s’en va pas là-bas pour récolter des points, c’est vraiment pour le fun et pour s’améliorer à l’international.

L’aîné de la famille, François-Xavier, 15 ans, partira dans la plus grande ville de l'État du Nevada avec le même objectif. Ça demeure une grosse compétition. C’est un peu stressant. C’est trippant. C’est gros, il va y avoir beaucoup de gens!

Pour les Béland, ce périple à Las Vegas pourrait être le début d’un été bien rempli. Ils ont tous l’intention d’être retenus pour faire partie de l’équipe provinciale qui ira au Championnat canadien, à Terre-Neuve, au début du mois de juillet.

Le trio a participé cette fin de semaine au camp d'entraînement de Karaté Canada. Photo : Radio-Canada / Reno Patry

Si tout va bien, le Championnat panaméricain junior s’ajoutera à leur horaire à la fin du mois d’août. Entre-temps, François-Xavier et Simonne pourraient s’envoler à Mexico pour une compétition d’envergure. Antoine n’est pas admissible à y participer puisqu’elle ne regroupe que des karatékas de 14 ans et plus.

À court terme, je vise les panaméricains et un top 10 à Mexico , dit l’aîné. Des propos qui ont trouvé écho auprès de sa sœur.

« Mon plus gros défi, ce serait de devenir, un jour, champion du monde. C’est beaucoup de travail, mais je pense que je suis capable. » — Une citation de François-Xavier Béland, karatéka

Des propos qui ont trouvé écho auprès de sa sœur, qui caresse sensiblement les mêmes ambitions sportives. J’aimerais aller aux Championnats du monde, mais à plus court terme, je vise Mexico pour l’expérience.

Un sport, une famille

Dans l’univers du karaté en Outaouais, cette famille de Notre-Dame-de-la-Paix n’a plus besoin de présentation. Les Béland sont bien connus, et ils viennent en paquet de trois.

C’est une belle expérience , affirme Simonne, la benjamine.

« J’aime parler de mes deux frères. On est une belle fratrie. On fait du karaté ensemble et on est une belle famille. » — Une citation de Simonne Béland, karatéka

« On fait du karaté ensemble et on est une belle famille », dit Simonne Béland, 14 ans. Photo : Radio-Canada

Antoine, le cadet, trouve cela très cool de pouvoir marcher dans les pas de ses deux aînés.

« Si je fais du karaté, c’est grâce à eux. » — Une citation de Antoine Béland, karatéka

À travers les confinements causés par la pandémie au cours des deux dernières années, le trio n’a jamais manqué de partenaire d’entraînement. Antoine semble être celui qui en a le plus bénéficié.

Ils m’aident à me perfectionner lorsqu’on s’entraîne à la maison. J’aime ça. Ils s’y connaissent , vante-t-il.

Karaté Canada à Gatineau

Avant de boucler leurs valises pour Las Vegas, les Béland ont pu participer au camp d’entraînement de Karaté Canada qui a eu lieu toute la fin de semaine à Gatineau. Pour eux, cela a été l'occasion de côtoyer la crème de la crème de leur pays.

Ça nous permet de rencontrer des athlètes de partout. On apprend à les connaître. On en profite aussi pour améliorer nos techniques et varier les partenaires d’entraînement , énumère François-Xavier.

François-Xavier Béland (au centre) lors d'un entraînement de Karaté Canada. Photo : Radio-Canada / Reno Patry

Pour Simonne, il s’agit d’une belle préparation si jamais elle doit se mesurer à l’élite nationale de son sport. On améliore nos techniques pour nous améliorer pour le Championnat canadien.