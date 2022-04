Un plan de 225,8 millions de dollars pour soutenir le milieu culturel québécois

Le plan, qui utilise des sommes allouées dans le tout récent budget 2022, sera échelonné sur trois ans.

Un premier volet de 123,3 millions de dollars servira à mettre en place des filets de sécurité, développer de nouvelles clientèles et lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qui affecte le milieu, a expliqué la ministre.

Outre la bonification de mesures déjà en place, tel le Fonds d'urgence pour les artistes et travailleurs culturels des arts de la scène, l'argent va aussi appuyer des clientèles qui n'étaient pas financées historiquement , comme les petites salles de spectacle et les salles alternatives .

Un second volet de 79,5 millions de dollars visera à encourager la relance culturelle, notamment en finançant plus de spectacles avec plus d'artistes et d'interprètes, plus de tournées et plus de promotion , a affirmé la ministre. Elle a dit vouloir aider particulièrement les créateurs de la relève, en allouant des fonds pour leurs projets artistiques et en rendant les premières parties de spectacles admissibles à l'aide à la représentation de la Société de développement des œuvres culturelles .

Un troisième et dernier volet, de 23 millions de dollars, aura comme but d'encourager le rayonnement international, mais aussi l'innovation.