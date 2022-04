Nouvelle présidence au C. A. du Port de Sept-Îles

Le Port de Sept-Îles a annoncé la nomination de Bernard Lynch à la présidence et Nancy Jourdain à la vice-présidence du C. A. de cette administration portuaire canadienne (APC).

Bernard Lynch était jusqu’à récemment déjà membre du conseil d’administration du Port de Sept-Îles depuis 2019, tandis que Nancy Jourdain l’était depuis 2017.

M. Lynch explique prendre ses nouvelles responsabilités dans un contexte de continuité des opérations .

« À court terme, ce qui est urgent, c’est la réfection du quai Mgr-Blanche. » — Une citation de Bernard Lynch, président du conseil d’administration du Port de Sept-Îles

Le nouveau président du conseil d’administration du Port de Sept-Îles, Bernard Lynch, succède à Carol Soucy (archives). Photo : Radio-Canada

C’est un projet majeur parce que le quai Mgr-Blanche est en train de s'affaisser complètement. C’est un quai qui est fait sur des pilotis de bois et qui va nécessiter de grands travaux , dit le président.

La restauration du terminal Mgr-Blanche [...] fera partie des priorités afin de le rendre plus accessible et agréable à la population et aux croisiéristes , indique un communiqué de presse du Port de Sept-Îles.

L’été dernier, la directrice ingénierie et développement durable au Port de Sept-Îles, Manon D’Auteuil, déclarait que le quai Mgr-Blanche était le prochain chantier en liste pour subir d'importantes rénovations, mais aucune date n’avait été annoncée.

Manon D’Auteuil, directrice ingénierie et développement durable au Port de Sept-Îles (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Bernard Lynch affirme que l’administration portuaire canadienne APC de Sept-Îles est en période d’évaluation des travaux [de réfection du terminal] pour avoir des soumissions très prochainement et cherche des sources de financement.

En faisant la rénovation du quai Mgr-Blanche, on veut [aussi] améliorer l’aspect extérieur de toutes les infrastructures autour. Qu’on parle des bâtiments du port ou du pavillon d’accueil des croisières, tout est dans le même secteur , raconte le président.

Bernard Lynch a travaillé en tant qu’avocat sur la Côte-Nord de 1999 à 2019. De son côté, Nancy Jourdain est directrice des services juridiques et ressources humaines et technologies de l’information depuis 2009 au sein du conseil de bande Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM).

Ces nouveaux administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de trois ans en vertu de la Loi maritime du Canada.

Dans une déclaration écrite, Bernard Lynch et Nancy Jourdain soulignent conjointement l’apport du président sortant, Carol Soucy, qui aura été membre du conseil sur trois périodes totalisant plus de 19 ans .

Outre le président et la vice-présidente, les administrateurs sur le C. A. du Port de Sept-Îles sont Mirka Boudreau, Serge Lévesque, Jean-François Bonneau et Gilles Couture.

Avec les informations de Guillaume Hubermont