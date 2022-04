Les Titans de Témiscaming balaient la finale et gagnent la Coupe Russell

La formation Junior A a complété un balayage en finale en défaisant les Roadrunners de Durham 5 à 1, samedi soir, devant une salle comble de près de 1000 personnes à Témiscaming.

Il s’agit d’une 2e conquête de la Coupe Russell pour les Titans, qui avaient savouré un championnat en 2015.

« C’est une belle fierté pour les joueurs et pour l’organisation, reconnaît François Harrisson, directeur général et des opérations. On espérait l'emporter hier soir devant nos partisans. Les joueurs ont pu savourer le moment sur la patinoire avec leur famille. C’est toujours un moment intense de savoir que tu es un champion pour la vie. Ça met aussi un gros baume sur le cœur des cinq joueurs qui étaient avec nous il y a deux ans, quand la Covid nous avait freinés à une victoire de cette grande finale. Pour eux, c’était encore plus spécial. »

Les Titans ont largement dominé leur ligue cette saison, remportant 49 de leurs 51 matchs en saison régulière et en séries.

« Le championnat couronne une saison exigeante, qui a été longue en raison des délais Covid, stressante en raison de l’impact du virus, mais aussi stressante pour nos quatre joueurs russes qui sont pris avec un pays en conflit avec l’Ukraine, ajoute le directeur général. Notre fiche est exceptionnelle, mais, dans les circonstances, on peut vraiment parler d’un groupe spécial. »

Les Titans de Témiscaming ont été sacrés champions de la Greater Metro Hockey League. Photo : Gracieuseté, Titans de Témiscaming

Pas moins de 18 joueurs sont éligibles à revenir avec les Titans la saison prochaine. François Harrisson croit que l’équipe a de bonnes chances de défendre avec succès son championnat.

« Nous aurons besoin d’un bon recrutement, surtout à l’attaque. Mais le noyau en défensive sera très solide. Nous serons l’équipe hôtesse du Championnat canadien qui a été reporté au printemps 2023 et ça sera une belle occasion de le gagner à domicile », conclut-il.