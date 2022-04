Un printemps rempli de défis attend les fermiers du Manitoba

Après la sécheresse extrême de l’été dernier, des récoltes appauvries et une pénurie d’aliments pour leurs animaux, les fermiers du Manitoba ont reçu avec soulagement les importantes chutes de neige apportées par l’hiver. Mais ils ne sont pas au bout de leurs peines.

C’est maintenant l’explosion du prix des engrais et de l’essence, conséquence de la guerre en Ukraine, qui les inquiète.

Il leur en coûtera plus cher pour semer ce printemps.

Tom Johnson est un producteur agricole dans la municipalité rurale de Saint-Laurent, dans la région d’Entre-les-lacs. L’été dernier, la Municipalité a dû déclarer l’état d’urgence agricole, tant la sécheresse était sévère.

Des producteurs bovins ont dû vendre leur cheptel, faute de pouvoir nourrir et abreuver leurs animaux. Le foin n’a pas poussé et les mares-réservoirs auxquelles les animaux s’abreuvent en été étaient asséchées.

Tom Johnson exploite sa ferme avec son fils. Ils ont dû acheter du foin pour avoir des réserves pour l’hiver et ont payé chaque balle de foin 150 $.

Il dit que d’autres producteurs dans sa région ont déboursé jusqu’à 300 $ par balle de foin.

Il espère que cet été, il obtiendra la récolte dont il a besoin pour nourrir ses animaux.

Une vache boit dans un abreuvoir improvisé sur la ferme de Tom Johnson, en juillet 2021. Les mares-réservoirs habituellement disponibles pour les animaux étaient asséchées l'été dernier en raison de la sécheresse. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Ce sera beaucoup mieux en ce qui concerne l’humidité du sol, dit-il. Nous avons eu un bon hiver à l’ancienne, et c’est ce que j’espérais. Ça nous a valu des remarques de la part de plusieurs personnes, mais nous avions vraiment besoin de cette neige.

Selon Tom Johnson, jusqu’ici, tous les facteurs semblent indiquer qu’il obtiendra une récolte décente de foin cet été. Mais si l'essence doit nous coûter la peau des fesses, dit-il, qui sait?

Des difficultés à prévoir du côté des fertilisants

L'organisme Manitoba Crop Alliance représente plusieurs producteurs de blé, d'orge, de maïs, de lin, de céréales d’hiver et de tournesols de la province.

Son président Robert Misko indique que le prix des fertilisants a doublé dans certains cas et que les fermiers se demandent même s’ils pourront en obtenir.

L’azote russe compte pour beaucoup dans le marché mondial des fertilisants, rappelle Robert Misko, et le marché est devenu instable à la suite des sanctions imposées aux exportations de fertilisants russes. Cela s’ajoute aux enjeux de la chaîne d’approvisionnement au pays.

Il va y avoir une pénurie, dit-il.

Les prix montent sans arrêt depuis l’été dernier, ajoute-t-il. On est donc inquiets de l’impact sur les fermiers, surtout au cours d’une année où il semble que chaque boisseau produit sera nécessaire pour nourrir la planète.

Les fermiers qui ont fait des stocks de fertilisants en achetant au mois d’août paieraient 70 % de plus pour le phosphate en ce moment, et probablement le double pour la potasse et le soufre, selon Robert Misko. Ce sont des augmentations assez significatives.

Tom Johnson et Robert Misko, dont la ferme se situe près de Roblin, à la frontière avec la Saskatchewan, restent toutefois optimistes en attendant l’arrivée du printemps.

Les fermiers sont typiquement toujours optimistes, dit Robert Misko, même si leur entreprise est risquée.

Vous devez payer vos coûts de production à l’avance, acheter vos semences, vos produits chimiques. Mais vous n’avez aucune garantie sur la production finale.

Pour Tom Johnson, c’est un style de vie. Ce fermier est né et a grandi sur la ferme qu’il exploite maintenant avec son fils et que son grand-père a fondée en 1928.

Il n’ira nulle part ailleurs, dit-il, et espère simplement pouvoir célébrer le centenaire de la ferme familiale, dans six ans.

Avec des informations de Bryce Hoye et Riley Laychuk