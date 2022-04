L’Espace René Lévesque en pourparlers pour valoriser la maison d’enfance du politicien

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a rencontré mercredi le président de l’Espace René Lévesque pour discuter de la vocation de la maison d’enfance de l’ancien premier ministre à New Carlisle.

On fait aussi de l’information en format collation.

Le gouvernement, qui est propriétaire des lieux depuis cet automne, est en train de finaliser un carnet de santé du bâtiment pour définir l’ensemble des travaux qui seront nécessaires pour le remettre en état. Des travaux d’urgence ont été réalisés avant l'hiver pour sécuriser la bâtisse.

Nathalie Roy a tenu à rappeler que le ministère avait à cœur de mettre en valeur la maison d’enfance de l'ancien premier ministre. Une fois que les travaux de restauration seront terminés, Québec affirme qu’il laissera le champ libre aux organismes gaspésiens pour le mettre en valeur.

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, était de passage en Gaspésie. Elle a tenu à rencontrer le président de l'Espace René Lévesque mercredi (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On ne l’a pas acheté pour ne pas s’en occuper, on l’a acheté pour la faire vivre et c’est le milieu qui décidera ce qu’il souhaite faire avec , a affirmé la ministre.

« Les Gaspésiens sont bien assez créatifs pour trouver quoi faire avec cette maison-là et on va les aider. » — Une citation de Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

L’Espace René Lévesque semble d’emblée apparaître comme un partenaire de choix. Ils sont à quelques centaines de mètres de là. On sait qu’initialement, ils souhaitaient avoir la maison, mais que ça n’a jamais fonctionné , a confirmé Nathalie Roy.

L’organisme gaspésien a réitéré son intérêt pour être un partenaire du gouvernement et valoriser la maison de René Lévesque. En 2018, l’organisme inaugurait un musée jardin, à New Carlisle, en l’honneur du politicien.

En 2018, l'Espace René-Lévesque a inauguré un musée-jardin en l'honneur de l'ancien premier ministre (archives). Photo : courtoisie de la Fondation de la Maison René-Lévesque

On consolide nos efforts pour tenter de s’impliquer dans le dossier qui est à côté de chez nous, pour regrouper ça avec l’Espace René Lévesque et offrir un produit plus complet [aux visiteurs] , projette Gaétan Lelièvre, président de l'Espace René Lévesque.

Le représentant de l’organisme se dit confiant quant à la suite des échanges avec Québec cette semaine.

« Le gouvernement accepte que l’Espace soit l’éventuel partenaire du gouvernement du Québec pour remettre en opération la maison et éventuellement la mettre en valeur. » — Une citation de Gaétan Lelièvre, président de l'Espace René Lévesque

Depuis l'acquisition de la maison de New Carlisle par le gouvernement du Québec, le président de l'Espace René Lévesque se positionne pour en assurer la valorisation (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Pour l’heure, aucune entente n’a été signée par les deux parties, mais des pourparlers sont en cours. L’Espace René Lévesque devrait présenter ses plans au cours de l’été.

D’ici là, le gouvernement devrait avoir une idée des coûts et de l’échéancier des travaux qui seront nécessaires pour redonner le lustre à la maison d’enfance de la figure québécoise.

La ministre Nathalie Roy a confirmé que le carnet de santé devrait être finalisé d’ici la fin du mois d’avril.

Avec les informations d’Isabelle Larose