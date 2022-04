Des allégations de maltraitance sexuelle dans un foyer pour aînés de Hamilton

On fait aussi de l’information en format collation.

Dans un rapport écrit, les inspecteurs du ministère des Soins de longue durée de l’Ontario allèguent que les abus n'ont pas été documentés, que le foyer n'a pas fait de vérifications policières sur de nouveaux employés, et n'a pas suivi les protocoles appropriés lors d'une éclosion de COVID-19, entre autres.

Le foyer, qui est situé sur la rue Macklin Nord dans le quartier Westdale, affirme dans une déclaration écrite avoir été profondément troublé par certaines des conclusions de l'inspection .

Le conseil d'administration de Shalom Village entreprend un examen complet pour enquêter sur chaque conclusion du rapport du ministère et pour explorer et identifier tout autre aspect à améliorer , écrivent les responsables de l’établissement.

Shalom Village a répondu à une demande d’entrevue de CBC en transmettant par courriel cette déclaration datée du 6 avril, qui est adressée aux résidents, aux familles et aux membres de la communauté .

Je tiens à vous assurer que Shalom Village a pleinement coopéré avec l'inspection du ministère, et nous avons déjà pris des mesures pour répondre aux conclusions du rapport , est-il écrit.

L'inspection de ce foyer qui compte 127 lits autorisés a été menée tout au long du mois de janvier et le rapport a été publié en ligne le 28 février. Elle a donné lieu à 22 avis écrits (qui portaient entre autres sur l'incapacité de protéger les résidents contre les abus), 16 plans de redressement volontaires et cinq ordonnances de conformité, avec des échéances pour se conformer allant du 2 mai 2022 au 1er août 2022.

Allégations d’abus et de négligence

Les inspecteurs provinciaux soutiennent qu'une infirmière auxiliaire autorisée aurait vu un préposé aux services de soutien à la personne (PSSP) appliquer une procédure de manière inappropriée à un résident.

Le foyer dit que cette procédure fait référence à une crème pour la peau.

L'incident n'a été signalé à la direction que quatre jours après qu'il s'est produit, et il n'y a eu aucune documentation ni évaluation menée sur l'incident , peut-on lire dans le rapport d’inspection.

Par conséquent [le PSSP] a pu retourner au travail, et un autre incident d'abus s'est produit.

La deuxième fois, un résident aurait dit à une infirmière auxiliaire que le même préposé agissait de manière inappropriée avec lui, selon le rapport.

Les inspecteurs ont conclu qu’aucune vérification policière n’avait été effectuée sur le préposé aux services de soutien à la personne PSSP en question. Un deuxième préposé n’a pas, non plus, été soumis à une vérification policière.

Shalom Village assure que le préposé qui aurait commis des abus a été immédiatement expulsé de la maison , et ajoute, au sujet du deuxième incident présumé, que le personnel infirmier a rapidement contacté la police et que le foyer a pleinement coopéré à l’enquête .

La police a déclaré à CBC que cet événement s'est produit en août 2021 et qu'il s'agissait d'un cas d’agression, et non d'inconduite sexuelle, mais elle ne précise pas si des accusations ont été déposées.

Protocoles sanitaires

L'inspection a également révélé que plus de 80 membres du personnel n'avaient pas de masques correctement ajustés et n'ont pas activement contrôlé les personnes qui entraient dans le bâtiment, incluant les inspecteurs, pour vérifier si elles avaient des symptômes de la COVID-19, même si pendant une bonne partie de l’inspection, le foyer était en éclosion de COVID-19 .

Shalom Village assure avoir remédié aux problèmes d’ajustement des masques. D'autres éléments, tels que la documentation, la vérification des antécédents, la formation sur les équipements de protection individuelle EPI et le dépistage ont tous été traités à la satisfaction du ministère , peut-on lire dans la déclaration écrite du foyer.

L’établissement affirme qu’il rendra publics les résultats de son enquête organisationnelle.

Dans un courriel à CBC, le ministère des Soins de longue durée déclare pour sa part qu'il n'y a aucune tolérance à l'égard des mauvais traitements et de la négligence envers les résidents des établissements de soins de longue durée .

Le ministère affirme qu'il effectue des inspections de suivi pour s’assurer que les foyers qui se voient remettre des ordonnances de conformité les respectent.

Avec les informations de Bobby Hristova, CBC