Qu’est-ce qu’un film canadien? Le CRTC pourrait devoir trancher

Selon la réglementation canadienne actuellement en vigueur : aucun des deux.

Les décideurs et décideuses ainsi que les spécialistes des industries créatives du Canada sont maintenant aux prises avec l'épineuse question consistant à savoir ce qui, précisément, rend un film canadien ou une émission de télévision canadienne.

Définir le contenu canadien

Cette définition est au cœur du projet de loi C-11, qui vise à obliger les services de diffusion en continu comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+ à présenter du contenu canadien, à l'instar des médias traditionnels.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, dit qu'il compte demander au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de définir ce qui comptera comme une œuvre canadienne après l'adoption du projet de loi C-11 par le Parlement.

Selon lui, la loi permettra d'accroître les investissements dans les secteurs de la création au Canada. Elle permettra aux Canadiens et aux Canadiennes de raconter encore plus amplement leurs propres histoires.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC a indiqué que les consultations publiques se dérouleront après que M. Rodriguez aura présenté la direction qu'il entend suivre.

Pablo Rodriguez veut donner la tâche de définir ce qui est du contenu canadien au CRTC. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Des conséquences à surveiller

Le projet de loi C-11 créera un terrain plus équitable pour les créateurs canadiens et les entreprises tout en permettant aux auditeurs et aux auditrices un plus grand accès au contenu canadien , croit la directrice générale et cheffe de la direction de Téléfilm Canada, Christa Dickenson.

Or, pour ce faire, des spécialistes soulignent que l'actuelle définition d'un contenu canadien doit être étendue et modernisée, afin de refléter la réalité de la production cinématographique et télévisuelle d'aujourd'hui.

Ne rien changer pourrait inciter les studios à ne pas investir dans le talent d'ici, parce que leur travail ne serait pas considéré comme canadien, selon ces mêmes personnes.