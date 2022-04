Déversement de pétrole à T.-N.-L. : l’amende à Hibernia réduite de 30 %

L'Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers réduit de 30 % l’amende remise à la Société d’exploitation et de développement d’Hibernia (SEDH) pour un déversement de 2200 litres d’hydrocarbures dans l’océan Atlantique.

L’incident s’est produit en août 2019 lorsque le courant a été interrompu sur la plateforme pétrolière Hibernia, située à 315 km au large de la côte est de l’île de Terre-Neuve.

Le système de gicleurs a alors été activé, inondant une partie de la plateforme et faisant déborder le drain. Le mélange d’eau et de pétrole s’est alors déversé dans l’océan.

À l’origine, l’amende devait être de 40 000 $, mais la Société d’exploitation et de développement d’Hibernia SEDH a fait appel. Après la révision d’un comité de l'Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, l’amende a été réduite à 28 000 $.

Ce comité a justifié sa décision en précisant que les efforts d’assainissement de la Société d’exploitation et de développement d’Hibernia SEDH entrepris rapidement après l’incident d'août 2019 semblent avoir été concluants.

Cinq jours après le déversement, il n’y avait plus aucune présence d’une nappe d’hydrocarbures sur les eaux, dit le comité, et aucun effet sur la biologie et la faune marine n’a été observé.

Photo de la nappe d'hydrocarbures prise par un vol de la Garde côtière canadienne le 17 juillet 2019 au large de Terre-Neuve. Photo : Garde côtière canadienne

Par ailleurs, une autre enquête est en cours par l'Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers après un second déversement de la plateforme pétrolière Hibernia le 17 juillet 2019.

Environ 12 000 litres d’hydrocarbures, soit l’équivalent de 75 barils de pétrole, se sont déversés dans l’océan Atlantique lors de cet incident.

Au moins six oiseaux englués avaient été repérés par les observateurs de la faune à la suite de ce déversement et au moins trois sont morts après avoir été englués.