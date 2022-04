Le triathlon de Saint-Mathieu-de-Rioux sera de retour en juillet

Le deuxième triathlon du Mont Saint-Mathieu doit se dérouler le 24 juillet 2022 dans la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux. Les athlètes devront enchaîner les épreuves et les kilomètres de vélo, de natation et de course à pied.

L'organisateur de ce triathlon, Patrick Dumont, prévoit un parcours semblable à la présentation de l’été dernier pour les séquences de vélo et de course à pied, où environ 350 participants étaient au rendez-vous.

Pour le parcours de natation, ça va seulement être une boucle au lieu de faire deux boucles . Une seule boucle va simplifier le parcours pour les participants , explique M. Dumont.

Le triathlète Patrick Dumont (archives). Photo : Radio-Canada

Le plus grand changement à l’évènement concerne la programmation des activités offertes après le triathlon.

Cette année, toutes les courses se déroulent en avant-midi. Après ça, on a un dîner et un party au chalet [du Parc du Mont-Saint-Mathieu] où il y aura le groupe de musique rimouskois JAB à l’animation. [...] On espère que les gens vont apprécier et vont s’en souvenir , explique Patrick Dumont.

Le triathlon du Mont Saint-Mathieu propose trois distances, soit initiation, sprint et olympique.

Concernant la course à pied, c’est un chemin qui longe le lac et qui est à l'abri du soleil. On a vraiment un beau parcours , précise l’organisateur.

Le triathlète Pierre Lavoie doit être de retour cet été à la compétition, selon la page Facebook de la course.

Avec les informations de René Levesque