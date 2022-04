Des jeunes d’Abitibi-Ouest invités à créer leur aire de travail extérieure

Elle invite les jeunes entrepreneurs de 15 à 35 ans, les organismes travaillant avec les jeunes, les travailleurs autonomes et les municipalités à participer à une activité de réalisation de prototypes dimanche au Club de golf Beattie à La Sarre.

Selon l’agente de développement rural à la MRC d’Abitibi-Ouest, Marie-Pier Lebel, ces espaces libre-service seront mis à la disposition des jeunes pour y étudier, travailler ou même réseauter.

Les aires de travail extérieures sont venues en tête. On a déposé à la stratégie jeunesse. On a eu les sous pour cette phase de conceptualisation et de mobilisation auprès des 15 et 35 ans de la MRC , dit-elle.

Dimanche on invite les gens à venir travailler avec nous. C'est vraiment une activité de prototypage. Les gens sont invités à travailler de leurs mains. On va leur donner légaux pour nous montrer à quoi ressemble la structure de leurs rêves pour qu'on puisse avoir des esquisses pour travailler sur la construction , ajoute l’agente de développement rural.

Selon Marie-Pier Lebel, le besoin pour ce genre d'espace vient des jeunes eux-mêmes qui ont été sondés l'hiver dernier.

Mais c'est sûr qu'on est un territoire où est ce que nos jeunes doivent quitter s'ils veulent faire des études postsecondaires, cégeps, universités. Et on veut envoyer le message qu'il y aura des lieux qui vont être appropriés pour revenir la fin de semaine, pour faire les travaux de fin de session. En fait, avec la consultation, la stratégie jeunesse est en train de s'écrire. Elle n'est pas encore adoptée. Mais on va envoyer le message que ce n'est pas une politique qui sera tablettée, on est déjà en train de sortir des idées et de les mettre en application , assure Marie-Pier Lebel.

La rencontre de dimanche permettra de choisir un concept qui sera adaptable à chaque localité.