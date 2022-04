Être payé pour frauder? La mise en garde d’un Lévisien aux Gatinois

On fait aussi de l’information en format collation.

René habite à Lévis. Père de famille, il était à la recherche d’un revenu d’appoint lorsque cette offre de télétravail est apparue sur son fil d’actualité Facebook. Dans sa publication, une dame, qu'il ne connaissait pas, disait travailler pour le compte d’une agence immobilière.

[Elle m’a dit] on paie 25 $ par annonce, jusqu’à concurrence de deux annonces par jour. Et quand le logement est loué, tu as un bonus de 90 $ , explique René, qui souhaite rester anonyme.

L’entente est conclue. La dame lui envoie les photos et et les détails de sa première annonce. Le mot d’ordre : rediriger toutes les personnes intéressées vers une adresse courriel du domaine Yahoo.

Encore une offre alléchante. Un logement de deux chambres à coucher, une place de stationnement et un emplacement en plein centre-ville de Gatineau : un appartement complet – et rénové – pour 900 $ par mois. Une aubaine dans le marché actuel.

De prétendus arnaqueurs qui se présentent comme des agents immobiliers offrent une rémunération à des intermédiaires pour qu'ils affichent de petites annonces de logement à louer frauduleuses. Photo : Radio-Canada

J’ai eu à peu près 20 réponses en moins d’une heure. Ça bombardait. Les gens étaient intéressés, et ils me jouaient du gros violon pour avoir le logement : "je suis professionnel, j’ai un bon revenu, j'ai un crédit, je suis fiable, je ne fume pas, je n’ai pas d’animaux…" , partage René.

Trop beau pour être vrai ? Ce dernier a rapidement senti que quelque chose ne tournait pas rond. Lorsqu’il a tenté d’obtenir des réponses, la dame a détourné ses questions avec un ton agressif, raconte René.

Le chef de la Police de Charlottetown affirme qu'il sera difficile de mettre la main sur le fraudeur. Photo : Getty Images

Quant au site web de sa compagnie immobilière, il semblait faux.

C’était une arnaque , a-t-il conclu, en retirant l’annonce des réseaux sociaux le soir même.

Des fraudes qui coûtent de plus en plus cher

On aurait facilement pu demander de l'argent ou des informations personnelles aux internautes qui ont écrit à l’adresse courriel en leur promettant de réserver le logement, sans toutefois qu'ils l'aient visité, soupçonne René.

Ce cas serait loin d’être isolé. La crise du logement et la pandémie ont créé une pression sur les locataires qui profite aux fraudeurs, constate Jeff Horncastle, agent de sensibilisation à la clientèle et de communication intérimaire pour le Centre antifraude du Canada.

Depuis 2020, dans l’ensemble du pays, le Centre note une augmentation à la fois du nombre de victimes et du montant total perdu avec ce genre d’arnaque.

La somme totale d'argent que les Canadiens perdent chaque année à cause de fraudes de logement a bondi depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada

Gatineau n’est pas épargnée. Sans avoir de chiffres précis, le Service de police de la Ville de Gatineau dit avoir remarqué une légère hausse de ce type d’arnaque en 2021. Du côté d’Ottawa, la police dit recevoir une douzaine de plaintes en la matière chaque mois.

Toutefois, ces données pourraient largement sous-estimer le nombre réel d’arnaques, ajoute Jeff Horncastle, alors que le Centre antifraude du Canada estime que 5 % des cas lui sont rapportés.

Le marché est différent maintenant. Beaucoup de gens ont de la difficulté à trouver des logements à louer. Le gros facteur, c’est la pandémie, surtout dans les villes. [...] Malheureusement, on pense que [l’augmentation des fraudes] va continuer en 2022 , ajoute Jeff Horncastle.

Des stratagèmes interreliés

Après avoir supprimé l’annonce, René a essayé de rejoindre chaque personne qui lui avait écrit pour l'avertir du leurre.

Quant à la dame, j’ai coupé les ponts. Je n’ai pas répondu à cette dame-là. Je n’ai encaissé [aucune somme d’argent] , continue-t-il.

Selon Jeff Horncastle, René lui-même aurait pu être victime d’une fraude à l’emploi – un crime qui a coûté 9,5 millions de dollars à 1880 Canadiens en 2021, soit 5 millions de dollars de plus qu’en 2020.

Si René avait continué de mettre des annonces en ligne, il aurait pu recevoir un chèque lui-même frauduleux, ou servir d'intermédiaire dans un réseau plus élaboré, selon l’agent du Centre antifraude du Canada.

L’avantage, c’est qu’évidemment, l’argent ne va pas directement aux fraudeurs , ce qui contribue à brouiller les pistes, commente M. Horncastle.

Sensibilisation

René n’a pas l’intention de porter plainte.

Sa façon de le faire, dit-il, est de lancer une mise en garde sur la créativité de ces arnaqueurs.