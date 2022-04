La nécessité d’une réforme de l’ONU relancée à l’aune de l’invasion russe de l’Ukraine

Serpent de mer depuis 30 ans, le débat sur une réforme de l'ONU et singulièrement de son Conseil de sécurité, qui ne représente pas le monde d'aujourd'hui et s'est révélé incapable d'empêcher l'invasion de l'Ukraine par la Russie, rebondit avec acuité.

Ni les Nations unies ni le Conseil de sécurité n'ont fonctionné. Des réformes sont requises , a réclamé fin mars le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, au Parlement japonais. Nous devons développer un nouvel outil préemptif qui puisse réellement arrêter les invasions , a-t-il plaidé, une requête répétée dans plusieurs pays et encore le 5 avril devant le premier concerné : le Conseil de sécurité.

Censée garantir la paix et empêcher une troisième guerre mondiale, cette instance créée en 1945 conserve en socle un groupe de cinq pays membres permanents dotés d'un droit de veto – États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France – qui leur permet de s'autoprotéger et de garder la main sur les affaires du monde.

Depuis 2011, Moscou l'a utilisé une quinzaine de fois pour la Syrie. Il lui garantit de ne pas être écarté du Conseil de sécurité, la Charte de l'Organisation des Nations unies ONU ne prévoyant l'exclusion d'un membre par l'Assemblée générale que sur… recommandation de cette instance (article 6).

De leur côté, les États-Unis et le Royaume-Uni ont en 2003 envahi l'Irak sans aval de l'Organisation des Nations unies ONU et sans conséquence sur leur position au Conseil de sécurité.

Outre le droit de veto et l'absence de représentativité de la communauté internationale parmi ses membres permanents – sans Afrique ni Amérique latine –, le fonctionnement du Conseil dépend d'un monopole exercé dans de nombreux dossiers par Washington, Londres ou Paris.

« Le droit de veto devient un droit de tuer », dénonçait le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, devant l’ONU. Photo : Getty Images / Spencer Platt

Parmi les 15 membres du Conseil de sécurité, le partage des rôles est inégal, juge un ambassadeur d'un des 10 pays membres non permanents. Ces derniers, élus pour deux ans chacun, se voient confier les tâches bureaucratiques de président des comités des sanctions , et nous ne pensons pas que ce soit une répartition équitable du travail , dit-il sous le couvert de l'anonymat.

Au final, le Conseil de sécurité est dénoncé pour sa paralysie récurrente, le secrétaire général de l'Organisation, Antonio Guterres, critique une gouvernance mondiale dévoyée, et les Nations unies sont montrées du doigt globalement et sans demi-mesure.

En réalité, « l'Organisation des Nations unies ONU , c'est comme le cholestérol », tempère Bertrand Badie, spécialiste à Paris des relations internationales. Il y a le bon , avec notamment l'aide humanitaire dispensée sur la planète et qui sauve des vies, et il y a le mauvais, avec le Conseil de sécurité .

La critique est intense , mais il faut se demander où nous en serions si nous n'avions rien de tout ce qui compose l'Organisation, souligne l'ambassadeur.

Le droit de veto critiqué

Toute réforme du Conseil de sécurité passera par son élargissement, pour les permanents comme pour les non permanents. Mais l'identité des nouveaux membres et le sujet du droit de veto continuent de provoquer des positions très polarisées .

L'utilisation de ce droit doit être un peu plus disciplinée , poursuit le même ambassadeur. Le veto ne devrait pas servir à bloquer des progrès , mais à forcer les cinq membres permanents à s'asseoir et à trouver une solution acceptable aux problèmes.

Lors d'une réunion informelle tenue vendredi au sujet de la réforme de l'Organisation des Nations unies ONU et incluant les cinq membres permanents du Conseil, le veto a une nouvelle fois été mis en question. Plusieurs idées parfois anciennes coexistent, dont une proposition franco-mexicaine de limiter l'utilisation du droit de veto en cas de crimes de masse et celle du Liechtenstein d'obliger tout pays y recourant à s'expliquer devant l'Assemblée générale.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, veut que le Conseil de sécurité de l'ONU soit élargi à d'autres pays. Photo : Getty Images / Spencer Platt

Jeudi, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, dont le pays pourrait rejoindre un jour les membres permanents du Conseil de sécurité, a qualifié cette dernière instance de dépassée .

« L'ensemble de l'architecture de paix et de sécurité de l'Organisation des Nations unies ONU a besoin d'être révisé », a-t-il affirmé, réclamant la démocratisation du Conseil de sécurité pour infléchir les actions unilatérales des membres permanents actuels afin de remodeler le jeu politique mondial .

Parmi les autres prétendants à un siège permanent figurent l'Inde, le Japon, le Brésil et l'Allemagne.

Selon de nombreux experts, cependant, tant que les cinq membres permanents n'accepteront pas une perte de pouvoir, aucune réforme du Conseil de sécurité ne verra le jour.