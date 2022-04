Essor immobilier : des résidents s’inquiètent pour le caractère patrimonial d’Halifax

Avec ses nombreux chantiers de construction en cours, Halifax est en pleine transformation. Des résidents de la capitale néo-écossaise s’inquiètent toutefois de cette cadence et craignent que le patrimoine architectural de la ville ne soit en jeu.

La tendance au centre-ville d’Halifax est de raser des pâtés de maisons pour construire des tours d’appartements ou des condominiums.

Par exemple, un promoteur immobilier a récemment démoli huit maisons centenaires d’un terrain qu’il avait acheté un terrain au coin des rues Robie et Bliss.

Bien qu’il n’y ait pas encore de projet de développement annoncé sur cette nouvelle parcelle de terre inoccupée, plusieurs personnes se sont réunies samedi pour manifester leur mécontentement.

Des manifestants à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 9 avril 2022. Photo : Radio-Canada

La résidente d’Halifax et consultante en environnement, Peggy Cameroun, était l’une d’elles.

Je suis contre la démolition de maison à Halifax sans considération pour les autres options comme améliorer, augmenter , explique-t-elle.

Peggy Cameroun veut voir plus de rénovations et moins de démolition de maisons, et moins de construction de tours d’appartements.

Une vision plus écologique

En plus de vouloir protéger les maisons historiques de la ville, des manifestants rassemblés samedi sous la bannière de l’organisme Development options Halifax clament que la construction de tours ne s’aligne pas avec les objectifs écologiques de la province.

Peggy Cameroun souligne que la construction de tours d’appartements fait augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Photo : Radio-Canada

Au coin des rues Spring Garden et Robie, un autre projet immobilier a été proposé pour remplacer des bâtiments par deux tours d'habitations d’une trentaine d’étages.

Peggy Cameroun soutient que la construction à elle seule de ces deux bâtiments pourrait émettre une importante quantité de carbone, soit l’équivalent de l’énergie produite par plus de 7000 maisons pendant un an.

Elle avance que de nombreuses études démontrent qu’une tour résidentielle n’est pas une solution magique, ni même optimale, au manque de logement. Selon elle, des quartiers de maisons et des aménagements bien pensés peuvent accueillir une densité de population semblable aux édifices en hauteur.

La ville d'Halifax se transforme à un rythme accéléré. Photo : Radio-Canada

Finalement, les manifestants de l’organisme Development options Halifax demandent de meilleures procédures en matière de consultations publiques, pour avoir leur mot à dire avant que la municipalité donne le feu vert à ces mégaprojets.

D’après le reportage de Stéphanie Blanchet