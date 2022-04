Nucléaire : l’Iran accuse les États-Unis de vouloir imposer de nouvelles conditions

On fait aussi de l’information en format collation.

Concernant la levée des sanctions, ils [les Américains] sont intéressés à imposer de nouvelles conditions en dehors des négociations , a déclaré Hossein Amir-Abdollahian, cité par l'agence de presse officielle IRNA.

« Au cours des deux ou trois dernières semaines, la partie américaine a formulé des exigences excessives qui contredisent certains paragraphes du texte. » — Une citation de Hossein Amir-Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères

L'Iran est engagé depuis un an dans des négociations avec la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine directement, et les États-Unis indirectement, dans la capitale autrichienne pour relancer l'accord, connu officiellement sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA).

Les Américains continuent de parler de la nécessité de négociations directes, mais nous n'avons pas vu l'avantage de pourparlers directs avec les États-Unis , a déclaré Amir-Abdollahian.

L'accord de 2015 accorde un allégement des sanctions à l'Iran en échange de restrictions sur son programme nucléaire pour garantir que Téhéran ne pourrait pas mettre au point une arme nucléaire – ce qu'il a toujours nié vouloir faire.

Retrait américain

Mais le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord en 2018 sous le président de l'époque, Donald Trump, et la réimposition de sanctions économiques sévères ont incité l'Iran à commencer à revenir sur ses propres engagements.

« Nous cherchons à obtenir la levée des sanctions, mais à condition que cela se fasse dans la dignité et de manière durable [...] l'Iran maintiendra ses lignes rouges. » — Une citation de Hossein Amir-Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères

Les négociations de Vienne visent à ramener les États unis à l'accord sur le nucléaire, notamment par la levée des sanctions contre l'Iran, et à garantir le plein respect par Téhéran de ses engagements.

Elles ont été interrompues le 11 mars après que la Russie eut exigé des garanties que les sanctions occidentales imposées à la suite de son invasion de l'Ukraine ne nuiraient pas à son commerce avec l'Iran.

Quelques jours plus tard, Moscou a déclaré avoir reçu les garanties nécessaires.

Nous étions sur le point de conclure des discussions techniques avec les trois pays européens, mais en même temps, nous avons eu affaire à la guerre en Ukraine , a déclaré Amir-Abdollahian.

Les pourparlers pour relancer l'accord avaient progressé, mais les problèmes en suspens ne sont toujours pas résolus.

Parmi les principaux points de friction figure la demande de Téhéran de retirer les Gardiens de la révolution islamique, le bras idéologique de l'armée iranienne, d'une liste terroriste américaine.