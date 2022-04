Essence vendue à la pompe : certains paient le prix fort

Les prix de l’essence restent élevés au Québec et partout dans le pays. Ils continuent donc de mécontenter les automobilistes et de donner des maux de tête aux professionnels du transport qui doivent faire avec.

Pierre-Olivier Cyr, le propriétaire de l’entreprise de déménagement Le Clan Panneton, avoue s’être sérieusement interrogé fin février-début mars lorsque les cours du pétrole se sont envolés.

On avait revu nos tarifs en début d’année et décidé de légèrement les augmenter en fonction de l’inflation. Mais là, c’était autre chose.

Fallait-il ajuster une deuxième fois à quelques semaines d’intervalles sa grille tarifaire? Pierre-Olivier Cyr s’est résolu à ne pas le faire.

Pour les déménagements de cet été dans la Capitale-Nationale et ses environs, beaucoup de ses clients avaient réservé dès janvier. Je me voyais mal les rappeler pour leur dire que ça allait leur coûter plus cher.

Les camionneurs pénalisés

Les déneigeurs aussi ont été mis devant le fait accompli. Comment revoir à la hausse des contrats signés des mois auparavant, et alors que la saison se terminait? Difficilement envisageable.

Yann Gagné est le directeur de courtage des Transporteurs en vrac Chauveau-Québec. Les 150 camionneurs de la grande région de Québec qu’il représente travaillent principalement pour les autorités gouvernementales et municipales.

Il confirme que ce coup de chaud sur les prix des carburants les a frappés de plein fouet.

Pour certains, le budget essence est passé du simple au double, par exemple de 200 à 400$ pour un quart de travail. En bout de ligne, il reste moins pour les camionneurs.

Après avoir atteint des sommets historiques au Canada - par endroits, le litre d’essence a dépassé les 2 $, du jamais vu -, les prix semblent s’être stabilisés, tout en restant dans le rouge.

Samedi, l’Association canadienne des automobilistes (CAA) indiquait que la moyenne affichée dans les stations-service au Québec était de 1,732 $ le litre. Carol Montreuil, vice-président pour l’est du pays de l’Association canadienne des carburants, met en garde.

Oui, nous connaissons un plateau. Mais c’est un équilibre très fragile.

La fin de la guerre en Ukraine aiderait à faire baisser les prix. D’autres facteurs sont à prendre en compte.

L’actualité géopolitique joue un rôle. Mais le prix des énergies est aussi fortement relié à la vigueur de l’économie. Quand l’économie va bien, la consommation est importante. Cela met de la pression sur les prix qui augmentent, explique l’expert.

À la chasse aux économies

Bien malin est celui qui pourrait prédire la suite des choses. La situation actuelle met cependant en lumière un paradoxe.

Faire le plein de son véhicule coûte cher au point que beaucoup s’en plaignent et disent vouloir changer leurs habitudes. L’attachement à la voiture reste ancré en Amérique du Nord.

On n’a jamais vendu autant d’essence qu’au cours de ces dernières années. Même chose pour les véhicules, qui sont toujours plus gros, toujours plus énergivores. Pensez aux véhicule utilitaire sport VUS , souligne Carole Montreuil.

Conséquence du plein emploi, les consommateurs se sont enrichis. Pour autant, ce contexte ne pourra pas durer sans causer de dégâts, pense Pierre-Olivier Cyr.

C’est pas juste l’essence. Les matières d’emballage, c’est rendu épouvantable. Faire venir des couvertes ou des cartons par conteneurs me coûte 35000 $ aujourd’hui. Avant, c’était 6000 $.

Dans ces conditions, le déménageur ne fait fi d’aucune économie. Il a embauché des mécaniciens pour l’entretien de ses camions, ce qui lui revient moins cher que de faire affaire avec un garage. Il achète en grande quantité des boîtes en carton et les conserve dans un entrepôt loué spécialement pour cet usage.