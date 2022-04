La 6e vague en Ontario liée à la fin du masque obligatoire, dit la santé publique

La récente augmentation des cas de COVID-19 et des hospitalisations en Ontario qui a conduit à la sixième vague est liée à la décision du gouvernement Ford de lever les mandats sur le port du masque dans la plupart des lieux publics, suggère l’agence de santé publique de la province dans une nouvelle publication.

Une surveillance étroite des tendances épidémiologiques depuis le 21 mars 2022 (la date du retrait de l’obligation des couvre-visages, NDLR) suggère une association temporelle correspondante avec une augmentation ultérieure des cas confirmés de COVID-19 et des hospitalisations , lit-on dans le rapport publié vendredi par Santé publique Ontario (SPO).

L'Ontario a connu une augmentation des hospitalisations de 40 % d'une semaine à l'autre, avec 1188 personnes recensées samedi.

La province est actuellement au milieu de sa sixième vague, qui, selon Santé publique Ontario SPO , est entraînée par le sous-variant BA.2 Omicron, plus transmissible. L'agence note que les preuves suggèrent qu'une charge virale élevée peut jouer un rôle dans l'augmentation de la transmissibilité du sous-variant.

Le nombre de cas confirmés et les taux de positivité des tests augmentent et sont actuellement les plus élevés de la pandémie à ce jour et indiquent que l'Ontario est dans la phase ascendante d'une sixième vague , déclare la santé publique.

Risques pour les enfants

Plus tôt cette semaine, le Dr Peter Jüni, le directeur du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, a déclaré que les données sur les eaux usées montrent que la province voit entre 100 000 et 120 000 nouveaux cas chaque jour.

Dans le rapport, Santé publique Ontario SPO signale également que la province pourrait voir une augmentation des infections chez les enfants. L'agence estime que cela pourrait avoir un impact sur la capacité des services hospitaliers pédiatriques et entraîner une nouvelle interruption de l'apprentissage en personne.

Avec une augmentation attendue des infections chez les enfants associée à une transmissibilité accrue de BA.2, à la suppression des mesures de santé publique, à une admissibilité vaccinale limitée et à une couverture à deux doses chez les enfants de moins de 12 ans, le nombre d'enfants atteints d'une maladie grave est susceptible d'augmenter , lit-on dans le rapport.

La réintroduction du masquage intérieur universel dans les écoles et autres lieux publics et l'extension du masquage dans les milieux à haut risque pourraient être efficaces pour réduire la transmission, suggère Santé publique Ontario.

SPO milite en faveur du retour du masque

Il y a eu des appels pour rétablir les mandats de masque, en particulier dans les écoles, alors que les absences parmi les élèves et les enseignants continuent d'augmenter. Des experts en santé publique ont critiqué la province pour avoir mis fin aux mandats, affirmant que c'était une erreur.

Santé publique Ontario SPO pense qu’un retour à des mesures sanitaires plus strictes et une meilleure stratégie de vaccination peuvent atténuer une poussée dans le contexte actuel d'un variant dominant plus transmissible .

L'optimisation des couches de prévention dans les écoles, y compris la réinstauration temporaire des exigences de masquage à l'intérieur et l'amélioration de la qualité de l'air, peut réduire le risque de transmission à l'école et les perturbations associées pour les élèves, les familles et les établissements d'enseignement.

L’agence sanitaire estime aussi que les responsables de la santé publique devraient souligner l'importance de porter des masques au public pour atténuer la sixième vague.

Communiquer les risques

La communication des risques à la population concernant les niveaux élevés de transmission du SRAS-CoV-2 et le risque de maladie COVID-19 peut également être utile, y compris dans le contexte d'actions collectives telles que le masquage communautaire , lit-on dans le rapport.

Cependant, la ministre de la Santé de l'Ontario, Christine Elliott, citant le médecin hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore, a déclaré plus tôt cette semaine qu'il n'était pas nécessaire de rétablir l’obligation du port du masque, car l'augmentation des cas était attendue.

Santé publique Ontario SPO avertit de son côté qu'il y a un risque de plus en plus important qu'un nouveau variant préoccupant de la COVID-19 émerge et change radicalement le cours de la pandémie .