Le nouveau locataire de la ferme Moore à Gatineau présente sa vision

Un restaurant et des événements

Depuis plus de 20 ans, le domaine de la ferme Moore à Gatineau a multiplié les locataires, tout comme le nombre de projets destinés à revitaliser ce lieu patrimonial, vieux d’environ 160 ans.

Ce printemps, le nouveau locataire qui fera son entrée voit grand pour l’avenir du domaine.

Matthew Maxsom, propriétaire du groupe Restaurant La Commune. Photo : Alexander Behne

On veut garder un espace ouvert pour promener les chiens, faire du ski de fond l’hiver, faire du vélo, venir en famille… [...] Le principe, c’est d’avoir un restaurant et faire des événements. Comme ça, on peut avoir au moins un revenu pour être capable d’animer le site et d’offrir des activités gratuites à la communauté , a expliqué Matthew Maxsom, propriétaire du groupe Restaurant La Commune, spécialisé dans l’organisation d’événements.

Des citoyens inquiets

Ces projets suscitent toutefois l'inquiétudes de certains résidents du secteur.

Le nouveau locataire de la ferme Moore à Gatineau, le groupe Restaurant La Commune, a présenté samedi, ses projets à la communauté, lors d'une séance d'information. Photo : Alexander Behne

On est vraiment attaché à sa proximité et à son utilisation. [...] On profite des sentiers, on profite de l’endroit, de la vue, du paysage et c’est ça qu’on a peur de perdre. [...] Les citoyens sont craintifs. Ils ne veulent pas être restreints dans l’accès [à la ferme] , a commenté Sylvie Turcotte, membre du comité d’urbanisme de l’Association des résidents des Jardins Taché.

Sylvie Turcotte, membre du comité d’urbanisme de l’Association des résidents des Jardins Taché. Photo : Alexander Behne

Le conseiller du district du Manoir-des-Trembles–Val-Tétreau, Jocelyn Blondin, dit lui aussi entendre les préoccupations des résidents de son quartier.

« J’ai eu beaucoup de courriels, beaucoup d'appels de citoyens et l'inquiétude qu’ils ont c’est la location de salle le soir pour des mariages et réceptions, le restaurant, l’agrandissement du stationnement... », a-t-il dit.

Le conseiller du district du Manoir-des-Trembles–Val-Tétreau, Jocelyn Blondin, était présent à la séance d'information publique et suit de près le dossier. Photo : Alexander Behne

Même vocation

Les responsables du groupe Restaurant La Commune se sont engagés à conserver la vocation agricole de la ferme Moore et à bien s’entendre avec le voisinage.

C’est vraiment pour redonner à la communauté , a assuré Matthew Maxsom.

De son côté, la Commission de la capitale nationale (CCN), propriétaire de la ferme Moore, se veut également rassurante et indique que la vocation du domaine restera la même.

La Commission de la capitale nationale CCN a signé un bail à long terme pour le domaine de la ferme Moore. [...] Le promoteur est connu sous le nom du Restaurant La Commune et maintiendra notre vision de l’agriculture urbaine sur le site. Les baux existants vont continuer avec l’apiculteur Apicentris ainsi que les jardins communautaires , a indiqué la société de la Couronne dans un communiqué.

La Commission de la capitale nationale CCN a par ailleurs ajouté qu'elle et le nouveau locataire allaient travailler de près avec la Ville de Gatineau pour obtenir un changement de zonage au cours des prochains mois dans le but de permettre au site d’être financièrement viable et d’investir dans les terrains.

Je souhaite voir la ferme Moore reprendre vie, mais à quelle condition ? Ça, c’est une autre histoire , a lancé le conseiller Jocelyn Blondin.

Le promoteur reconnaît pour sa part qu’il devra faire face à plusieurs défis, dont celui de faire accepter le projet par les citoyens.

Avec les informations d'Emmanuelle Poisson.