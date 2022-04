Les Français de la Colombie-Britannique votent à l’élection présidentielle

On fait aussi de l’information en format collation.

La diaspora est invitée de 8 h à 19 h à se rendre aux urnes à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Douze candidats s'affrontent, dont le président sortant Emmanuel Macron.

Les deux candidats ayant reçu le plus de votes lors du premier tour se qualifieront pour le second tour qui aura lieu le 24 avril.

« On a la chance de vivre dans une société où on peut voter, et de ne pas prendre cette chance, c'est un peu dommage. » — Une citation de Alexandre, électeur et bénévole qui s'est rendu au Centre des congrès pour voter

Ces élections sont déterminantes pour l’avenir de la France, de l'Europe et du monde d'une certaine façon , explique Anne, une autre bénévole

Même si on n’habite plus en France depuis quelques années, j'estime que c'est un devoir de voter pour la représentation, que ce soit pour nous, les Français à l’étranger, ou pour notre famille qui reste en France , affirme un autre électeur qui faisait la file à Vancouver. Beaucoup de gens ont souffert pour le droit de vivre dans une démocratie. Et on voit que la démocratie, c’est quelque chose qui peut changer du jour au lendemain.

Ce sont près de 1,6 million de Français qui vivent à l’extérieur de la France qui ont le droit de voter, dont quelque 100 000 Français qui sont établis au Canada. Le nombre d’électeurs français au Canada a augmenté d’environ 20 %, ce qui est attribué à la croissance de la population française au pays.

Dans la zone qui relève du consulat français de Vancouver, soit la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest, et le Yukon, on parle de 3000 électeurs de plus qui se sont inscrits pour voter cette année.

Le territoire dont on s’occupe c’est à peu près sept fois la France et 40 % du territoire canadien , explique le consul général de France à Vancouver, Nicolas Beaudouin. Et nous sommes une équipe de 14 personnes. Vous voyez donc un peu les échelles qui sont en jeu.

Aux élections législatives de juin, les électeurs pourront voter en ligne, ce qui facilitera la tâche des habitants des provinces et territoires qui sont très éloignés des bureaux de vote. Pour la présidentielle, les électeurs ne peuvent pas voter en ligne, mais ils peuvent le faire par procuration.

Les électeurs qui déposent un bulletin à l'élection présidentielle doivent être inscrits sur la liste électorale consulaire. À Vancouver, le scrutin a lieu au Centre des congrès, et à Victoria, à l'École Victor Brodeur.

En milieu de journée à Vancouver, il fallait attendre environ 40 minutes avant de déposer son bulletin.

D'après les informations d'Amélia MachHour