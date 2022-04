Une famille ukrainienne enfin réunie à Saskatoon

Il a eu l’occasion d’enlacer sa mère Iryna, ainsi que sa petite sœur de neuf ans, Anfisa, et son frère de dix-sept ans Davyd.

Bodhan Titorenko se dit soulagé de pouvoir enfin revoir sa famille, après avoir attendu ces retrouvailles pendant un mois et sept jours.

« Même si je les attends depuis plus d'un mois, les cinq dernières minutes m’ont paru comme une éternité. »

Sa mère raconte avoir dû se cacher dans une salle de bain avec ses enfants pendant trois jours lors de frappes de missiles russes.

« Je me sens en sécurité à Saskatoon, je n’entends plus les missiles et les avions de chasse. J’espère que tout ira pour le mieux. »