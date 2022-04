Du sirop d’érable vieilli dans des fûts de bourbon

Jean-Philippe Brière a développé sa passion pour l’acériculture et pour les affaires à l’adolescence. J'avais une vingtaine d'entailles autour de la maison de mes parents. Je faisais bouillir, je faisais mon sirop. La première année, ça a été dans la cuisine de mes parents. J'ai gommé les armoires de la cuisine. Je vendais ma petite production. C'était minime comme production, on parle d'une vingtaine d'arbres. Je vendais ça à mon école secondaire au Séminaire Sainte-Marie.

Aujourd’hui dans la mi-trentaine, l’acériculteur veut moderniser l’art de travailler les produits de l’érable. Oui, il faut respecter la tradition, mais ça peut être aussi le point de départ de quelque chose de nouveau.

Son érablière, L’Érabrière de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, se distingue par ses produits qui sortent de l’ordinaire : poutine avec oreilles de crisse et saucisses maison, pizza au beurre d'érable, sirop infusé à divers arômes, etc.

L'un des produits les plus prisés est le sirop vieilli dans des fûts de bourbon.

Il achète lui-même des barils au Kentucky. Le précieux liquide repose de six à sept mois avant d'être embouteillé. La demande est telle qu'il est passé d'une production de 45 litres en 2018 à 500 litres cette année.

« Ça va être appelé à grossir encore. À notre boutique de Noël l'an passé on se le faisait demander une quarantaine de fois par jour et on en n'avait plus de disponible. Dans le fond, ce sont des barils de 55 gallons que moi je reçois. Il faut qu'ils aient été vidés de leur contenu d'alcool, il faut que ça soit récent si on veut pouvoir retrouver l'effluve de bourbon dans notre sirop. »