Un surplus de 1,2 M$ pour l’Université de Moncton

Néanmoins, l’établissement d’enseignement affirme toujours faire face à des défis de taille et a approuvé une hausse de 2 % des droits de scolarité.

Nous avons besoin d’investissements à court terme pour la mise à jour de nos services aux étudiantes et étudiants, nos infrastructures technologiques ainsi que pour nos bâtiments , a déclaré samedi dans un communiqué le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Denis Prud’homme.

L’Université de Moncton dit qu’elle augmentera de plus de 19 % en un an ses investissements dans les services aux étudiants. Elle promet de consacrer 1,42 million de dollars à la création de bourses, et à l’amélioration des services de psychologie et des services technologiques.

Bien que l’augmentation de 2 % des droits de scolarité était déjà prévue, la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton (Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton FÉÉCUM ) met en doute la nécessité d’agir de la sorte, après que l’université eut imposé aux étudiants des augmentations de 8 % dans les deux dernières années.

Jean-Sébastien Léger, président de la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM), le 9 avril 2022. Photo : Radio-Canada

Jean-Sébastien Léger, président de la Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton FÉÉCUM , est satisfait que des investissements dans les services aux étudiants, demandés depuis des années, soient confirmés.

L'université a fait des efforts pour augmenter les services aux étudiants , dit-il. C'est très important, particulièrement du côté de la santé mentale. On a une embauche d'une psychologue à plein temps pour l’année prochaine , dit-il.

Nonobstant ça, nous demeurons fermes sur notre position du fait que l'augmentation de 2 % des [droits] de scolarités n'était pas justifiée , déclare-t-il cependant. Du moins, la nécessité de celle-ci n'était pas justifiée, considérant la situation financière de l'université.

Le conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton, en approuvant son budget samedi, affirmait en effet que le portrait financier de l’institution s’avérait plus favorable que prévu .

Denis Prud'homme, recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, en entrevue le 9 avril 2022. Photo : Radio-Canada

Étudiants et direction se rejoignent cependant dans leur désir de voir plus d’investissements du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Le recteur Denis Prud’homme affirme qu’il va prôner pour la gratuité des frais de scolarité , mais à condition de recevoir de l'investissement supplémentaire de nos gouvernements .

L'Université de Moncton ne peut pas assumer, puisqu’on a fait des coupures de l'ordre de tout près de 25 à 30 millions dans les 10 dernières années, et donc notre capacité a générer des fonds à l'interne, il y en a encore — il y en a toujours — mais elle est plutôt minime présentement , dit M. Prud’homme.

D’après le reportage de Félix Arseneault