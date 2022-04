Accès à Internet haute vitesse en milieu rural en Saskatchewan : rendez-vous raté

On fait aussi de l’information en format collation.

L’accès à Internet dans les communautés rurales est un enjeu de longue date pour l’organisation, mais les critères de subventions du gouvernement fédéral ne concordent pas nécessairement avec la réalité du territoire, selon le président-directeur général de la Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan SUMA , Jean-Marc Nadeau.

Si une personne dans un quadrilatère de 25 km carrés a Internet 50-10, explique M. Nadeau, les autres résidents dans ce quadrilatère-là n’ont pas droit de postuler pour des subventions du Fonds pour la large bande universelle.

Avec la faible densité de la population, poursuit Jean-Marc Nadeau en entrevue à Pour faire un monde avec la journaliste Noémie Rondeau, la Saskatchewan est exclue des modèles de subventions d’Ottawa.

Les demandes de la SUMA n’ont donc pas reçu de suite de la part du ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic Leblanc.

On espérait, par voie de la revendication qu’on a fait que le gouvernement et le ministre Leblanc rendraient la formule plus applicable ici en Saskatchewan, mais ça n’a pas été le cas , déplore le président-directeur général de la Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan SUMA .

Le Fonds pour la large bande universelle, doté d'un budget de 2,75 milliards de dollars, appuie des projets d'Internet haute vitesse à 50/10 mégabits par seconde (Mb/s) dans communautés rurales et éloignées.

Le financement comprend jusqu’à 50 millions de dollars pour des projets qui profiteront aux peuples autochtones et jusqu’à 750 millions de dollars pour des projets de grande envergure, notamment.

Le Fonds s’inscrit dans le cadre du plan fédéral La haute vitesse pour tous : la stratégie canadienne pour la connectivité  (Nouvelle fenêtre) .

Avec les informations de Noémie Rondeau