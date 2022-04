Les jardiniers au rendez-vous pour la Fête des semences à Percé

La Fête des semences de l’Oasis de Percé est de retour, cette fois en présentiel, tout au long de la fin de semaine du 9 au 10 avril. Au programme de cette quatrième édition : échanges de semences et de conseils, rencontre avec les exposants, ateliers de démarrage ou de récolte de semis, de quoi ravir les apprentis jardiniers, de plus en plus nombreux au Québec.