Une micro-roulotte rose pour sensibiliser au cancer du sein

Mélanie Veilleux et la copropriétaire des micro-roulottes IGoutte de Larouche, Sylvie L’Espérance ont lancé une levée de fonds pour sensibiliser au cancer du sein. Les profits iront directement à la Fondation santé Jonquière et les donateurs peuvent remporter une micro-roulotte rose.

L'équipe est présente au salon Auto Moto toute la fin de semaine à l’hôtel Le Montagnais pour faire la promotion du petit véhicule récréatif.

Il sera tiré au profit du centre lors d'une tournée en moto autour du lac Saint-Jean le 13 août prochain. Mélanie Veilleux et Sylvie L'Espérance souhaitent amasser un maximum de fonds d’ici la tenue de l’événement La route du bleuet rose.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Je viens de battre le cancer du sein et je voulais m'impliquer dans la cause, mais que ça reste dans la région. L'événement est une bonne idée, mais je me suis dit qu' avec un tirage, on va maximiser la récolte de fonds le plus possible , explique alors Mélanie Veilleux.

On est tous touchés de près et de loin par cette cause, alors je pense que c'est intéressant pour tous et chacun de faire sa contribution , ajoute Mme L’Espérance.

Selon des informations de Béatrice Rooney.