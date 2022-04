Une Britanno-Colombienne aide à sauver plus de 200 migrants sur la Méditerranée

Je ne peux qu’imaginer ce que la vie de ces pouvait être pour qu’ils décident d’entreprendre une telle traversée en prenant autant de risques , confie Amber Sheasgreen, après avoir travaillé bénévolement à l’aide aux réfugiés avec l’organisme Refugee Rescue, à la fin de 2021.

La Méditerranée est parfois le dernier recours de ceux qui tentent de fuir la Syrie, l’Afghanistan, l’Iraq, le Soudan, la Somalie et la République démocratique du Congo, notamment.

Ces réfugiés n’ont pour seuls biens que les vêtements qu’ils portent, raconte Amber Sheasgreen, qui ajoute que certains n’ont même pas de chaussures.

Aucun de ceux qu’elle a secourus n’avait de veste de sauvetage. Quand j’ai vu ça pour la première fois, [...] j’ai été émue.

L’équipe dont elle faisait partie est intervenue auprès de quatre embarcations non réglementaires et la première chose que les secouristes ont fait, chaque fois, a été de distribuer des gilets de sauvetage.

Ils nous appelaient et nous imploraient de les aider , se souvient-elle. Même si l’équipe a pu secourir 223 personnes en deux jours, ce type d’opérations de secours reste épuisant, tant physiquement qu’émotionnellement, confie-t-elle.

L’appel à aider

Amber Sheasgreen dit s’être sentie appelée à aider les migrants se déplaçant vers l’Europe après avoir passé une dizaine d’années à servir comme secouriste bénévole en Colombie-Britannique.

Celle qui a grandi à Prince Rupert, dans le nord de la province, dit s’être habituée à prendre la mer, mais avoue avoir également constaté à quel point celle-ci peut être imprévisible.

Quand on vit au bord de l’eau, on voit les tempêtes , explique-t-elle. Il y a des jours où on n’allait pas à l’école, on ne jouait pas au soccer ou on ne dansait pas, voire des jours où mes parents n’allaient pas travailler à cause du mauvais temps , raconte-t-elle.

Durant ses études secondaires, deux accidents de bateau ont emporté des élèves de son école. Vingt-cinq ans plus tard, ces événements l’encouragent à aider.

Des migrants doivent régulièrement être secourus parce que leur embarcation est trop frêle pour entreprendre la traversée de la Méditerranée à laquelle ils prennent part. Photo : Fournie par Refugee Rescue

Quand les particuliers répondent à l’appel

Refugee Rescue, l’organisme auquel s’est alliée Amber Sheasgreen, a été fondé en Irlande, en 2015, afin de soutenir le nombre grandissant de migrants qui prennent la mer.

Nous essayons de répondre aux urgences avec professionnalisme et empathie, ce que nos gouvernements ne font pas , soutient Caoimhe Butterly, l’une des membres de Refugee Rescue.

Selon elle, le manque de coordination internationale dans cette crise se mesure au nombre de migrants morts ou disparus en mer, que Refugee Rescue estime à plus de 22 000, depuis 2014.

Les embarcations dans lesquelles ces migrants prennent place ne sont souvent pas suffisamment solides pour entreprendre un voyage sur la Méditerranée, précise Caoimhe Butterly.

Le danger que représente cette aventure fait dire à Vincent Cochetel, un envoyé spécial du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, que personne ne devrait avoir à risquer sa vie dans ce genre de traversée .

Selon lui, il faut travailler à l’amélioration des conditions de vie dans leur pays d’origine afin que ces personnes ne sentent pas le besoin de partir.

Avec les informations de Leisha Grebinski