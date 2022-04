Mgr Martin Laliberté souhaite redonner aux gens le goût de vivre leur foi

La cheffe d’antenne du Téléjournal Mauricie/Centre-du-Québec, Sarah Désilets-Rousseau s’est entretenue avec lui. Voici un résumé de cette rencontre.

Est-ce que c’est une surprise que vous soyez nommé à Trois-Rivières ?

Il y a beaucoup de diocèse au Québec et dans le Canada français qui ont besoin d’un évêque cette année. Donc, pour moi, en étant auxiliaire à Québec, je m’attendais que ça pourrait arriver cette année. Il y a eu des consultations, on a décidé que c’était moi. C’est pas un concours. Ce n’est pas une question de pouvoir, il n’y a personne qui postule pour les postes. On a jugé que j’étais apte à faire le travail. C’est le pape qui nous nomme, j’ai reçu un téléphone un matin, on m’a dit : on vous nomme évêque de Trois-Rivières .

Le pape François qui a présenté ses excuses au peuple autochtone, pensez-vous que ça peut être un début de réconciliation ?

C’est une question un peu sensible parce que c’est le début... C’est la suite ! Parce que toute la question des pensionnats, ça fait 30 ans que ça se savait, que les communautés religieuses et les diocèses qui ont été impliqués dans la question sur le terrain, ont déjà fait des excuses il y a 30 ans. On attendait que ce soit l’Église dans son ensemble qui fasse des excuses. C’est pour ça que les évêques l’ont fait dernièrement. Ç’a été long, peut-être trop long et maintenant c’est le pape qui le fait au nom de l’Église universelle. [...] C’est probablement le geste le plus fort qui a été posé jusqu’à maintenant.

Comment ça a été reçu par les communautés d’ici ?

Les catholiques en général sont contents que ça se soit fait. Le vrai pardon, il va se vivre avec des gestes concrets sur le terrain et entre des personnes sur le terrain. Mais, il y a tellement de grandes blessures que je pense que c’est un processus, qui a été amorcé il y a longtemps, qui vient de vivre un moment fort, qui va en vivre un autre plus fort quand le pape va venir.

Comment voyez-vous votre mandat pour les prochaines années ?

Au niveau des communautés chrétiennes qui parfois se sentent un peu essoufflées, leur redonner le goût de vivre leur foi, pour qu’ensemble on devienne des gens contents de vivre leur foi en Jésus-Christ et des gens qui peuvent rayonner dans leur milieu, en s’engageant dans leur milieu au nom de leur foi, dans les causes sociales dans toutes les dimensions de la société. Il faut que les chrétiens le fassent, mais en apportant la teinte de leur foi.