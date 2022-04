Toronto s’engage à convertir des édifices publics en logements

Le conseil municipal de Toronto a approuvé mercredi un plan d'aménagement qui permettra à la Ville Reine de transformer huit bâtiments publics en logements abordables. La Ville compte ainsi construire entre 500 et 600 unités résidentielles, et prévoit économiser plus de 30 millions de dollars par année.

Selon Leslie Woo, professionnelle en planification urbaine et PDG de la société à but non lucratif CivicAction, ce plan est une façon judicieuse d’aménager la ville et les autres industries devraient soutenir ces efforts.

« C’est un modèle qui fonctionnerait pour tout le monde, nous devons voir s’il pourrait s’appliquer à d'autres villes. » — Une citation de Leslie Woo, PDG de CivicAction

Le projet vise par ailleurs à réduire l'éventail de ses bureaux de 55 bâtiments à 15.

Des experts et des défenseurs du logement abordable applaudissent le conseil municipal pour ce geste, soulignant qu’il pourrait créer un précédent que d'autres villes pourraient appliquer afin de s’attaquer à la crise du logement.

Les huit propriétés proposées pour le projet de rénovation ont une valeur estimée à 450 millions de dollars, et comprennent entre autres l’immeuble de la santé publique de Toronto (277, rue Victoria), l’immeuble de la Commission de transport de Toronto (1800, rue Yonge) et l'édifice de la Société d’habitation de Toronto (931, rue Yonge).

Le siège de la Société d’habitation de Toronto fait partie des 8 édifices concernés par le projet d'aménagement de la Ville. Photo : Radio-Canada / CBC

Un rapport développé par l’agence CreateTO souligne que le projet de redéploiement de la main-d'œuvre municipale qui travaille dans ces édifices débutera en 2023 et se poursuivra jusqu’en 2028.

Les défenseurs du logement se disent optimistes

David Amborski, professeur et directeur du Centre de recherche urbanistique et d'aménagement du territoire à l'Université Ryerson, estime que ce modèle devrait également inspirer les autres niveaux de gouvernement.

Nous avons, pendant très longtemps, préconisé ce genre d’approche , dit-il.

Selon lui, des défis et des occasions vont se présenter pour chaque site concerné.

« La question est la suivante : comment peut-on créer de la valeur? Quels programmes pourrait-on intégrer? Quels partenariats pourraient être créés avec le secteur public, privé et les ONG? » — Une citation de David Amborski, professeur d'urbanisme à l'Université Ryerson

Jason Dawang, membre de More Neighbours Toronto, un organisme bénévole qui lutte pour la réforme du logement dans la ville, dit être optimiste, mais être aussi conscient de la complexité de ce projet.

On perd plus de logements abordables qu'on en gagne chaque année, donc ce serait génial que ce projet soit conclu rapidement , dit-il.

Il souligne, cependant, que ce projet se met en place plus rapidement que d’autres.