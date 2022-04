Morts par surdose : le Manitoba a atteint un sommet en 2021

On fait aussi de l’information en format collation.

Selon les données du Bureau du médecin légiste en chef, 272 personnes sont mortes en 2020 après avoir consommé des substances illicites.

En 2021, 417 Manitobains sont morts après avoir consommé des substances comme le fentanyl, la méthamphétamine, la cocaïne, l’étizolam ou une combinaison de substances.

Arlene Last-Kolb, cofondatrice de Overdose Awareness Manitoba, a perdu en 2014 son fils Jessie, mort à 24 ans d’une surdose de fentanyl. Depuis, elle milite pour que le gouvernement provincial agisse en matière de prévention des surdoses.

Arlene Last-Kolb pense qu'il faut s'attaquer au problème de l'approvisionnement. (archives) Photo : Alana Cole/CBC News

Un des problèmes, dit-elle, c’est que le gouvernement provincial base son approche sur le traitement des dépendances sans chercher à s’attaquer aux causes des surdoses.

« On ne peut pas ignorer ce problème criant : des gens meurent des produits toxiques qu’ils se procurent dans la rue. » — Une citation de Arlene Last-Kolb, Overdose Awareness Manitoba

On ne peut pas simplement continuer d’approuver notre gouvernement parce qu’il finance plus d’heures dans les cliniques d’accès rapide aux traitements des dépendances ou plus de lits de soins, alors que c’est l’approvisionnement qui tue tout le monde.

La province mise sur ses cliniques de traitement

La province dit qu’elle répond aux enjeux des surdoses en étendant les services de ses cliniques d’accès rapide aux traitements des dépendances. Ces cliniques ont ouvert en 2018 et appuient les personnes qui recherchent une aide médicale pour se débarrasser de leurs dépendances.

La capacité de deux cliniques a récemment été augmentée pour leur permettre d’accepter plus de patients sans rendez-vous, selon un porte-parole de la ministre de la Santé mentale et du Mieux-être de la communauté, Sarah Guillemard.

La province a aussi investi dans 100 nouvelles unités de logement supervisé et de transition situées à Winnipeg, Brandon et Thompson, selon le porte-parole.

Mais cela ne suffit pas, estime Arlene Last-Kolb, parce que ces cliniques n’offrent pas d’aide à ceux qui continuent de consommer ces drogues.

Notre gouvernement agit comme un système de récompense, qui dit : si vous voulez arrêter, on va vous aider. Mais si vous consommez, on ne vous aidera pas.

« Le stigma autour des personnes qui consomment nous tue. » — Une citation de Arlene Last-Kolb, Overdose Awareness Manitoba

Dans une déclaration à CBC, le bureau de la ministre Sarah Guillemard rappelle que la pandémie a exacerbé les dommages causés par l'abus de substances partout au pays.

L'interruption des systèmes d’appuis et des services, l’isolation sociale et l’insécurité économique ont eu un impact sur la consommation de substances et les dommages qu’elle entraîne, explique le porte-parole de la ministre.

La pandémie a aussi touché la chaîne d’approvisionnement, entraînant une augmentation des prix et une rareté de certaines substances, telles que les amphétamines. Des consommateurs se sont tournés vers d'autres drogues, dont des mélanges à haut risque comme le down , un mélange d’héroïne et de fentanyl.

Pour la première fois, l’étizolam a fait son apparition dans les données provinciales sur les surdoses. Normalement prescrit en tant que sédatif, l’étizolam est un tranquillisant de la famille des benzodiazépines. Il peut être dangereux, voire mortel, quand il est combiné avec du fentanyl. On appelle cette combinaison benzo dope , selon le médecin légiste en chef, ou encore héroïne violette .

En 2021, 38 personnes sont mortes d’une surdose de benzo dope au Manitoba.

Les trousses de naxolone sont utiles contre les opioïdes mais impuissantes contre les benzodiazépines. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Dans une déclaration à CBC, la province affirme qu’elle reste engagée envers une plus grande distribution des trousses de naloxone. L'an dernier, 16 000 trousses ont été distribuées.

Le naxolone peut annuler les effets des opioïdes, mais il reste impuissant contre les surdoses d’étizolam et les benzodiazépines.

Pour Arlene Last-Kolb, ce qui reste prioritaire, c’est qu’on fournisse des produits sûrs aux consommateurs. Le fait que l’étizolam se trouve maintenant dans les données provinciales sur les surdoses montre à quel point les drogues de la rue sont devenues dangereuses, insiste-t-elle.

Il n’y a pas de substance sécuritaire sur la rue. La cocaïne ou l’héroïne peuvent être coupées avec d’autres produits , rappelle-t-elle.

Et quand des personnes vont acheter un peu de cocaïne pour le week-end, c’est aussi à cela qu’elles consentent. Mais elles ne veulent pas en mourir, et elles ne devraient pas mourir.

Des sites de consommation supervisés voient le jour un peu partout au pays, mais il n'y en a pas au Manitoba.

Nous avons besoin de sites de consommation supervisés, nous en avons besoin partout dans la province et en particulier dans le centre-ville de Winnipeg ,affirme Arlene Last-Kolb.

CBC a demandé quelle était la position de la province au sujet de ces sites, mais n’a pas reçu de réponse du bureau de la ministre Sarah Guillemard.

En décembre dernier, la première ministre Heather Stefanson avait déclaré à CBC qu’elle était sceptique quant à l’utilité de ces sites pour diminuer les dangers des drogues.

La première ministre disait alors qu’en regardant ce qui se fait ailleurs, elle ne croyait pas que les autres provinces obtenaient de meilleurs résultats. Heather Stefanson misait plutôt sur l’expansion des cliniques d’accès rapide aux traitements des dépendances et des établissements de soins.

Ce n’est pas une question d'idéologie pour moi, mais de résultats , déclarait-elle.

Quand Arlene Last-Kolb pense au nombre record de surdoses survenues en 2021, elle voudrait surtout qu’on se rappelle que ces nombres, ce sont des personnes .

