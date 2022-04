Le collectif Emma Goldman dénonce les mesures répressives envers les sans-abris

On fait aussi de l’information en format collation.

Il y a trois semaines, une trentaine d’itinérants s’étaient réfugiés du froid dans la cage d'escalier de l'autogare du Havre. Afin de répondre aux inquiétudes des citoyens et des commerçants du secteur, le Service de police de Saguenay et le Service de travail de rue ont mené une opération.

Le Service de travail de rue cherchait depuis des mois à sensibiliser les itinérants. Il a réussi à les relocaliser avant l'opération. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Bien que l'intervention se soit déroulée dans le respect, les membres du collectif Emma Goldman déplorent cette situation.

Des fois, on leur laisse un faux choix. Les gens qui sont déjà dans la rue, oui, on les a avertis et tout, mais après, ils n'ont pas vraiment d'autre endroit où aller , spécifie le porte-parole du collectif, Laurent St-Pierre.

Selon lui, d'autres actions auraient dû être faites avant de passer à la répression et à l'embauche de gardiens de sécurité pour surveiller les lieux.

Ce n'est pas en faisant de la répression sans arrêt, en essayant de les envoyer ailleurs et de les faire disparaître que le problème va se régler. On préférerait que le financement, au lieu d'aller dans la répression, aide ces gens-là à trouver des solutions à long terme.

Cohabitation et itinérance

De son côté, la conseillère du district, Mireille Jean, trouve désolant de voir des gens dénoncer l'inactivité de la Ville.

J'agis activement pour aider la cohabitation entre les personnes en itinérance, les commerçants et les citoyens. Le ramassage s'est fait avec la Ville. Actuellement, je tente avec la Ville de trouver des fonds pour pouvoir remettre les lieux en état.

La Commission des services communautaires de Saguenay se penche sur le dossier de l'itinérance au centre-ville.

En attendant, les services municipaux vont faire des travaux de peinture et d’éclairage dans la cage d'escalier.

Selon des informations de Béatrice Rooney