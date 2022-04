Des érablières encouragent les amateurs de sirop à récolter leur propre sève

Contrairement au printemps dernier, les températures ont été au rendez-vous cette année dans certaines régions.

La qualité du sirop est vraiment bonne, je suis très impressionné , affirme Daniel Séguin, copropriétaire de la sucrerie Séguin à Nipissing Ouest.

La sucrerie Séguin est une érablière de 4e génération. Photo : Sucrerie Séguin

Ce dernier salue les efforts des citoyens qui se lancent eux-mêmes dans leur propre fabrication de sirop d’érable.

[Au cours des deux dernières années], les gens ont passé beaucoup de temps à la maison, et ils ont eu la chance d’essayer ça , explique-t-il, en précisant s’être fait approcher par plusieurs personnes à la recherche de conseils.

Même son de cloche du côté de Hanmer. Selon le propriétaire de la Ferme côte d’érables, Michel Larivière, de plus en plus de personnes s’intéressent à l’acériculture.

Michel Larivière est psychologue et professeur à l'Université Laurentienne. Il gère également l'érablière Ferme côte d'érables à Hanmer. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Ça fait partie de notre héritage. Plus on participe à notre culture, le mieux c’est, à mon avis , relate M. Larivière.

Pour Tracy Séguin, également copropriétaire de la sucrerie Séguin, ce regain d’intérêt pour la sève d’érable ne fait pas d'ombre aux activités de son entreprise.

« Ce n’est pas de la compétition. C’est de l’appréciation pour le travail que ça prend de faire du sirop. Les gens ne réalisent pas souvent le travail que ça prend. » — Une citation de Tracy Séguin, copropriétaire de la sucrerie Séguin

Une réalité que connaît bien Ron Aguonie, un homme à tout faire résidant dans la région de Sudbury et qui a récolté de la sève sur son terrain cette année.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Ron Aguonie récolte la sève d'érable sur son terrain. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

La fabrication de sirop d’érable, c’est une activité familiale , raconte celui qui s’intéresse à l’acériculture depuis un jeune âge.

Il n’y a pas assez de sirop pour répondre à la demande

Sean Murray, propriétaire de Nor’Wester, la seule érablière industrielle du Nord-Ouest de la province, encourage également les résidents de sa région à mettre la main à la pâte.

La sucrerie Nor'Wester, dans la région de Thunder Bay, n'a pas encore commencé sa saison, puisque les températures sont encore trop froides à ce temps-ci de l'année. Photo : Nor Wester

J’invite les gens à essayer l’acériculture. Plus on est de fous, plus on rit. La vérité, c’est que les érablières ontariennes ne suffisent pas à répondre à la demande , estime ce gestionnaire.

D’ailleurs, pour faciliter la récolte de sève d’érable, l’érablière vend des paquets d’équipement pour débutants.

On a vendu plus de 200 paquets cette année, comprenant des chaudières, des chalumeaux, des perceuses artisanales , raconte M. Murray.

« Les gens font leur récolte la fin de semaine. Ce n’est pas suffisant pour en vendre, mais c’est assez pour subvenir aux besoins d’une petite famille. C’est beaucoup de plaisir, mais aussi, beaucoup de travail. » — Une citation de Sean Murray, propriétaire de l'érablière Nor’Wester

Alors que la saison des sucres tire à sa fin dans le moyen-nord de la province, le Nord-Ouest n’a pas encore récolté une seule goutte , explique M. Murray.

C’est un début de saison très tardif, il neige sans cesse sur nos lignes, et il fait très froid.

La région de Thunder Bay se prépare à avoir une saison courte, mais intense, lorsque les températures deviendront plus clémentes.