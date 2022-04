Plus de 700 professionnels de la santé absents en raison de la COVID dans la région

La pression commence à se faire sentir sur le réseau de la santé de la région en lien avec la 6e vague de COVID-19. En ce moment chez nous, c'est plus de 700 professionnels de la santé qui sont absents en raison de la COVID. Le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec est contraint de penser à élaborer un plan de délestage.

Le président-directeur général PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec MCQ , Carol Fillion, affirme que l’organisation retient son souffle et espère avoir atteint le pic de contagion. Si on a atteint le plateau, on n'aura pas à délester des services, mais si cette situation devait se produire... Puis, 700 pour moi, c'est le point de bascule, parce que ça s'ajoute aux personnes qui sont absentes pour toutes sortes d'autres raisons.

Selon les pronostics, les chances qu’on ait atteint le pic se situent à 80 % selon Carol Filion. Si tel est le cas, la pression sur le réseau de la santé s'amoindrirait. Dans les prochaines semaines [on devrait] voir nos gens revenir au travail et avoir moins besoin d'exclure des personnes.

Avec les informations de Mylène Gagnon