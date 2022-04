Du cannabis produit à Val-d’Or sur les tablettes de la SQDC

Accréditée par Santé Canada depuis juin dernier, l’entreprise Botanext a construit une usine qui permettra de produire jusqu’à 600 000 grammes par année.

« Ça a parti comme une idée folle et c’est l’aboutissement de plus de deux ans de travail, souligne Maxime Godbout, l’un des quatre co-actionnaires de Botanext. On voyait la vague qui s’en venait avec la légalisation et on s’est dit, pourquoi pas embarquer dans ce défi. »

Pour obtenir un permis de microproduction, les promoteurs ont dû traverser un long processus d’accréditation, qui passe notamment par la construction d’une usine permettant au maximum 200 mètres carrés de culture dans neuf salles de floraison.

« C’est tout un pari d’investir autant avant même de savoir si tu vas obtenir les permis, ajoute Maxime Godbout. Il a fallu tout mettre en place au niveau de la sécurité et attendre que Santé Canada analyse notre dossier. C’est une industrie où la réglementation change rapidement. Comme hommes d’affaires, on n’a jamais vécu quelque chose d’aussi challengeant. »

Maxime Godbout, co-actionnaire Botanext Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Tout comme pour les trois autres microproducteurs de la région, basés à Amos, le cannabis valdorien sera distribué et commercialisé par son partenaire ROSE ScienceVie.

Les derniers mois ont permis à Botanext de travailler sur son produit, qui sera vendu uniquement à la SQDC, sous le nom DLYS du Nord.

« On a fait beaucoup d’essais au niveau des recettes, ajoute le co-actionnaire. Tout le monde dans l’industrie a sa façon de faire. Ça demeure une plante qui prend de huit à neuf semaines à produire. C’est un long processus pour obtenir le résultat final que l’on cherchait. Notre objectif à court terme est bien de maîtriser l’environnement de nos salles pour maximiser notre production et arriver à la qualité recherchée par les clients. On verra plus tard si on veut développer un autre produit ou développer des partenariats pour une distribution médicinale, mais on se donne d’abord le temps de partir. »

L’usine de Botanext devrait employer entre cinq et sept personnes quand elle aura atteint sa vitesse de croisière. Établie dans le parc industriel, l’entreprise se réjouit de ne pas avoir été freinée dans son projet par la réglementation municipale.

« Nous avions besoin du même zonage que pour la production de tabac et on respecte ça ici. Nos démarches n’ont pas été entravées et on s’assure de ne pas déranger non plus. Il y a une odeur à l’intérieur de l’usine, mais on a un système de filtration qui fait en sorte que ça ne sent pas à l’extérieur », souligne Maxime Godbout.

L’homme d’affaires reconnaît que se lancer en affaires dans l’industrie du cannabis demeure mystérieux pour bien des gens.

« C’est sûr qu’il y a encore des tabous. C’est un produit qui était illégal il y a deux ou trois ans à peine. On a du travail à faire au niveau des mentalités. On se positionne au début d'un marché difficile, un peu comme à l'époque de la légalisation de l’alcool, quand les grosses compagnies comme Molson n’étaient pas bien vues. On pense que la progression au niveau du cannabis sera beaucoup plus rapide. Le marché attendait la légalisation pour tester les produits et il y aura beaucoup d’avancés au niveau médical », soutient-il.