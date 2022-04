Les Français au Saguenay-Lac-Saint-Jean votent pour le premier tour des présidentielles

Plusieurs d'entre eux ont fait la démarche nécessaire pour permettre à un proche habitant toujours en France de se rendre aux urnes pour eux.

Les personnes pouvaient faire une demande de procuration pour qu'un membre de leur famille vote à leur place.

Le vote électronique n’est pas en place pour les élections présidentielles. Sinon, les électeurs pouvaient se déplacer à Québec ou à Montréal pour exercer leur droit de vote en personne. Neuf bureaux de vote étaient ouverts partout au pays.

En France métropolitaine, les électeurs se rendront aux urnes dimanche.

Vers une abstention importante

L'enjeu majeur pour le premier tour de l’élection présidentielle demeure l'abstention.

Le taux d'abstention est en général plus fort chez les plus jeunes qui se sentent parfois éloignés des élections, explique Carine Blenny. Mais ce que j’ai pu voir c’est que depuis le mois de février et de mars on a établi des procurations pour les Français du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la majorité ce sont des étudiants , constate-t-elle rassurée.

La consule honoraire précisait également que de nombreux jeunes présents au Saguenay-Lac-Saint-Jean voteront pour la toute première fois.

À consulter aussi : L’abstention, candidate mystère à l’élection présidentielle française

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe.