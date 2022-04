Une reprise des mariages accompagne la levée des mesures sanitaires, à Edmonton

L’organisatrice d'événements, Jennifer Bergman, par exemple, connaît sa saison la plus occupée des dernières années.

Selon elle, la tendance est aux mariages de dernière minute de moindre envergure. Une cérémonie d’environ 50 personnes permet aux couples de planifier leur événement différemment.

Cela permet aux couples de choisir une cuisine plus onéreuse ou même d'opter pour des mariages à une destination-vacances un peu plus près de chez eux, comme à la montagne ou sur la côte ouest , explique-t-elle.

Jennifer Bergman s’attend aussi à une saison 2023 très occupée. Elle a déjà trois fois plus d'événements réservés qu'à l'habitude, à cette époque de l’année.

« Les gens planifient plus rapidement et plus tôt. »