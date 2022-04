Le syndicat des employés de la Ville d’Ottawa souhaite retarder le retour au bureau

Le syndicat des employés municipaux de la Ville d’Ottawa demande au maire Jim Watson et au conseil municipal de retarder le retour au bureau des employés qui sont en télétravail en raison de la résurgence des cas de COVID-19 dans la capitale fédérale.

Dans une lettre adressée au maire Watson, l’Institut professionnel du personnel municipal (IPPM) se dit « très préoccupé par la santé et la sécurité de ses membres et de la collectivité élargie qu’ils servent ».

L’IPPM souligne que le niveau de COVID-19 dans les eaux usées à Ottawa est à son point le plus élevé depuis le début de la pandémie et continue d'augmenter.

Dans ce contexte, le syndicat demande à la ville de retarder le retour au travail en présentiel et de rétablir les exigences relatives au port du masque et à la distanciation physique.

Le syndicat souhaite aussi que des mesures soient prises afin et contrôler et d’améliorer la ventilation et la filtration de l’air dans tous les lieux de travail.

« La province nous a laissés tous exposés, écrit Peter Bleyer, directeur général de l’IPPM. Avec le retrait des règlements de santé publique, nous devons maintenant nous tourner vers notre Ville pour assurer la sécurité des travailleurs », ajoute-t-il.

La Ville n’a toujours pas précisé quand aura lieu le retour en milieu de travail.

Ottawa compte plus de 19 000 employés municipaux, mais seulement 25 % d’entre eux pouvaient effectuer leurs tâches en télétravail. Ces employés ont commencé récemment, un retour progressif au bureau.

Avec les informations de Frédéric Pépin