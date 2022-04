Travaux sur Henri-IV : la patience est de mise à Lévis

On fait aussi de l’information en format collation.

La circulation est au ralenti à l'approche des deux ponts entre Lévis et Québec, samedi. La Sûreté du Québec indique qu'un petit accrochage sur le pont Pierre-Laporte peut aussi expliquer les ralentissements.

La circulation était au ralenti sur le pont de Pierre-Laporte, samedi vers 14 h. Photo : fournie par un automobiliste

Le ministère des Transports (MTQ) avait averti la population que les travaux sur un tronçon de l'autoroute Henri-IV pourraient causer de la congestion.

Cette entrave majeure est nécessaire afin de procéder à la démolition d’un pont d’étagement du chemin des Quatre-Bourgeois.

Des congestions importantes sont à prévoir sur les autoroutes liées à Henri-IV, telles que Duplessis, Félix-Leclerc ainsi que Charest.

Le ministère des Transports du Québec MTQ avait même suggéré aux automobilistes d'éviter le secteur jusqu'à lundi matin.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Pour le moment, la congestion se situe principalement sur la voie menant vers le nord. Des ralentissements sont aussi à prévoir dans les rues près des ponts à Lévis.

Horaire de fermeture et détours

Du vendredi 8 avril, à 19 h, au lundi 11 avril, à 5 h 30, Henri-IV Nord sera interdite à la circulation entre l’autoroute Duplessis (A540)/boulevard Laurier (R175) et le boulevard du Versant-Nord.

Le détour se fera notamment via l’autoroute Duplessis en direction nord et via l’autoroute Félix-Leclerc en direction est.

Selon le même horaire, une fermeture complète de l'autoroute Henri-IV Sud aura lieu entre l’autoroute Charest (A440)/Félix-Leclerc (A40) et le boulevard Hochelaga.

Le détour se fera via l’autoroute Félix-Leclerc (A40) en direction ouest et via l’autoroute Duplessis (A540) en direction sud.