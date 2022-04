La coopérative Gaïa va tripler sa production maraîchère avec deux nouvelles serres

La première serre pourra accueillir une plus grande quantité de tomates et de poivrons dès les prochaines semaines, explique la directrice générale de la coopérative Gaïa, Mélodie Desrosiers.

Grâce aux nouvelles serres, la coopérative Gaïa va pouvoir tripler sa production. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Mme Desrosiers note un intérêt grandissant pour son offre de paniers de légumes ainsi que pour le jardinage chez les Nord-Côtiers avec la vente de semis.

La demande augmente et on veut avoir des paniers mieux garnis plus tôt en saison. On travaille aussi à allonger la saison , met la maraîchère de l'avant.

Des légumes beaucoup plus tôt au printemps

Contrairement au sud du Québec où les légumes peuvent être produits assez tôt durant la saison, il faut s’armer de patience sur la Côte-Nord où le printemps se fait beaucoup plus tardif.

La coopérative Gaïa permet à la population de la Manicouagan d'avoir des produits frais, bios et locaux. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Dès l'année prochaine, les légumes pourront être produits jusqu'à trois mois plus tôt dans l'année grâce à un système de réchauffement du sol installé dans la deuxième nouvelle serre.

Des tuyaux contenant du glycol, un liquide qui gèle moins que l'eau, seront insérés en dessous de bâches qui recouvrent le sol pour garder la serre à une température de 5 degrés Celsius.

« On est sur la Côte-Nord, on a moins de luminosité, moins de chaleur. Ce sont des contraintes avec lesquelles il faut travailler. C'est beaucoup plus dispendieux pour nous de produire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. » — Une citation de Mélodie Desrosiers, directrice générale de la Coopérative Gaïa

Les deux nouvelles serres ont couté 150 000 $. Une subvention de la société du Plan Nord a couvert 90 % des dépenses.

En fonction depuis 2008

Mélodie Desrosiers se réjouit de tout le travail accompli depuis la création de la coopérative il y a 14 ans.

Elle constate tout de même qu'il y a encore de l'éducation à faire dans la population de la Manicouagan. Elle observe que plusieurs Manicois ne sont pas au courant de l'existence des produits biologiques locaux sur le territoire. La maraîchère espère que l'augmentation de sa production changera la donne.

Là, je pense qu'avec l'inflation, ça va être bon pour la production locale parce qu'on va enlever les frais de transport qui sont énormes , prévoit Mélodie Desrosiers.

Des ateliers sur la production de semis adaptés au climat de la Côte-Nord sont offerts à la population par la coopérative Gaïa. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

L'agrandissement de son complexe de serres permet aussi aux employés d'avoir une meilleure qualité de vie grâce à un meilleur équipement ainsi qu'à l'automatisation de certaines procédures.