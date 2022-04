Ce que nous savons sur la réinfection à la COVID-19 à l’ère Omicron

Être infecté une deuxième fois par la COVID-19 était naguère considéré comme une rareté. À l'heure actuelle, avec le sous-variant BA.2 d'Omicron, plus transmissible et qui se répand partout au pays, les réinfections deviennent plus courantes, selon des experts en immunologie et en maladies infectieuses.

Il n’est cependant pas clair à quel point ce risque est sérieux. Les dépistages sont limités partout au pays et les données détaillées sur la COVID-19 accessibles au public le sont elles aussi.

Il y a une pénurie de tests à l'heure actuelle et certaines informations laissent croire que les tests antigéniques rapides ne sont pas aussi précis que nous l'espérions contre Omicron , déclare Jennifer Gommerman, professeure d'immunologie à l'Université de Toronto et à la Chaire de recherche du Canada sur l’immunité tissulaire spécifique.

La prévalence est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais nous savons que le virus circule beaucoup.

L'accès aux tests PCR au Canada est limité, de sorte que de nombreux Canadiens se sont tournés vers des tests rapides pour savoir s'ils ont la COVID-19. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Les taux de positivité des tests PCR, les chiffres sur les hospitalisations ainsi que les données sur les eaux usées dans de nombreuses provinces indiquent une transmission accrue du virus.

Et les données du monde entier montrent que le risque de réinfection est plus élevé avec Omicron, relèvent d’autres spécialistes.

Des réinfections généralement moins graves

Lorsque nous pensons à cette notion de réinfection, nous devons comprendre que nous sommes toujours aux prises avec un virus hautement capable de contourner nos défenses de première ligne pour neutraliser nos anticorps , explique Jason Kindrachuk, virologue et professeur adjoint en microbiologie médicale et en maladies infectieuses à l'Université du Manitoba à Winnipeg.

Pourtant, les cas de réinfection ne provoquent généralement pas d'aggravation des symptômes de la maladie, poursuit M. Kindrachuk, qui est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la pathogenèse moléculaire des virus émergents.

Il existe de nombreux facteurs qui expliquent pourquoi une personne peut être réinfectée par le virus. Ainsi, les chercheurs tentent de mieux comprendre comment le virus peut nous contaminer à nouveau et ce que cela signifie à l'ère Omicron.

Hausse du nombre de réinfections à l'échelle mondiale

Les données publiées par la santé publique de l'Ontario la semaine dernière montrent que 11 730 Ontariens ont été réinfectés par la COVID-19 depuis novembre 2020.

Selon les responsables de la santé provinciale, la réinfection est confirmée lorsqu'une personne a reçu deux résultats positifs de contamination au SRAS-CoV-2 à la suite d'analyses en laboratoire qui prouvent qu'il s'agissait d'infections distinctes causées par des souches virales différentes .

Des scientifiques sud-africains avaient prévenu en décembre que les réinfections parmi les personnes qui ont déjà combattu la COVID-19 semblaient être plus probables avec le variant Omicron qu'avec les mutations antérieures du coronavirus.

Une augmentation récente du nombre de cas de réinfection a été observée dans certaines parties du monde, par exemple au Royaume-Uni, qui a déployé une campagne vaccinale semblable à celle du Canada.

Avant le 6 décembre, la proportion de cas quotidiens en Angleterre considérés comme des réinfections était inférieure à 2 % depuis près de six mois.

On estime que ce taux est passé à 9,9 % en février, selon une analyse des données de l'agence de santé publique du Royaume-Uni menée par Reuters.

En Italie, un porte-parole de l'Institut national de la santé a déclaré en février que les cas de réinfection représentaient environ 3 % de toutes les infections, contre environ 1,5 % avant Omicron.

Pourquoi la réinfection se produit-elle?

De nombreux facteurs expliquent pourquoi une personne est réinfectée, y compris le statut vaccinal et le moment où elle a reçu un vaccin ou subi une infection, selon la Dre Lynora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta à Edmonton.

Une étude réalisée au Qatar et publiée dans le New England Journal of Medicine le mois dernier a révélé que la guérison d'une infection antérieure était efficace à environ 90 % pour prévenir la réinfection par les variants Alpha, Beta et Delta.

La protection contre la réinfection par le variant Omicron était inférieure à 60 % mais demeurait considérable , ont déclaré les auteurs.

Un autre aspect crucial du risque de réinfection est l'immunité induite par le vaccin.

Les experts recommandent aux gens de se faire vacciner pour mieux se protéger de la COVID-19. Photo : Associated Press / Christophe Gateau

La force de la réponse immunitaire dépendra en partie de l'âge et de l'état de santé général d'une personne. Les personnes très âgées, très jeunes et immunodéprimées auront des réponses affaiblies, par exemple.

C'est pourquoi les quatrièmes doses sont désormais distribuées aux populations les plus vulnérables dans tout le pays.

Par ailleurs, bien que les vaccins se soient à plusieurs reprises avérés efficaces pour prévenir les maladies graves et les hospitalisations, Omicron est toujours assez bon pour passer à travers l'équivalent de deux doses et, dans de nombreux cas, deux doses plus une infection ou trois doses , souligne la Dre Saxinger.

On sait que les anticorps disparaissent avec le temps après qu'une personne a été vaccinée ou infectée , reprend Benoît Barbeau, professeur au Département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, qui étudie la virologie.

Donc, si vous avez été infecté en décembre ou au début de janvier, vous aurez déjà moins d'anticorps. Cela ne signifie pas que vous avez totalement perdu votre protection contre l'infection, mais vous aurez certainement moins de protection que, disons, 10 jours après avoir été infecté , explique-t-il.

La bonne nouvelle, c'est que la réponse immunitaire générée par la vaccination est suffisamment forte pour nous empêcher de contracter une maladie vraiment grave et de nous retrouver à l'hôpital , poursuit Jennifer Gommerman.

C'est pourquoi les experts recommandent aux gens de recevoir une dose de rappel pour stimuler l'apparition de cette protection supplémentaire.

En ce qui concerne le sous-variant BA.2 d'Omicron, les premières recherches au Danemark suggèrent que les réinfections avec cette souche semblent rares.

Que devons-nous apprendre?

Benoît Barbeau assure que dans la mesure où certaines régions du Canada et d'autres pays sont soumis à une sixième vague, davantage de données émergeront sur les personnes qui sont réinfectées et sur les raisons pour lesquelles elles le sont.

Il y aura d'autres variants. Le risque de réinfection sera toujours là , prévient-il.

Cependant, il souligne que l'immunité de la population, qu'elle soit due à des vaccins ou à une infection antérieure, se renforce et nous permet de réduire les taux de transmission ainsi que le nombre d'hospitalisations.

Par ailleurs, les recherches se poursuivent pour améliorer les vaccins, qu'il s'agisse de s'adapter à de nouveaux variants ou de découvrir de nouvelles méthodes pour administrer des vaccins, notamment par les fosses nasales, note M. Barbeau.