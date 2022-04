Des résidents de Whistler à bout de patience après 10 semaines de grève des autobus

De nombreuses personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser les transports en commun dans la région Sea-to-Sky au nord de Vancouver en ont assez de ne pouvoir se déplacer en autobus à cause d'une grève des chauffeurs qui dure depuis maintenant 10 semaines.

Spencer Wickenden, un jeune Australien touché par ce débrayage et qui travaille dans un bar sportif à Whistler ne mâche pas ses mots : Je trouve que c'est une farce .

Comme de nombreuses personnes à faible revenu dans la région, M. Wickenden dépendait des autobus pour se déplacer. Désormais, la grève lui impose des coûts et des inconvénients.

« C'est nul », dit Spencer Wickenden, au sujet de la grève qui dure depuis 10 semaines maintenant. Photo : Radio-Canada / Shawn Foss/CBC

Comme tout le monde le sait, les loyers sont extrêmement chers. On gagne 15 $ de l'heure. C'est assez pénible , dit-il.

Environ 80 conducteurs d'autobus du syndicat Unifor font la grève depuis le 29 janvier. Ils demandent notamment que leurs salaires égalisent ceux de leurs confrères du Grand Vancouver.

Leur employeur, la Pacific Western Transportation, est un sous-traitant de la société d'État BC Transit, mais cela fait plusieurs semaines que les négociations n'ont pas reprises, ce qui exaspère des résidents.

Seuls les véhicules de transport pour personnes handicapées HandyDart demeurent en service. Tous les autres véhicules de B.C. Transit sont immobilisés depuis des semaines. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms/CBC

Sydonie Spence, une Manitobaine d'origine qui travaille dans un hôtel, s'est installée à Whistler pour profiter de la saison de ski. Toutefois, la grève lui fait remettre en question ses plans.

J'aimerais rester, mais sans autobus, je n'ai pas les moyens. C'est simplement la réalité , dit-elle.

Sydonie Spence, qui travaille dans un hôtel de Whistler, dit que la grève des autobus augmente le fardeau des travailleurs à faible revenu qui peinent déjà à joindre les deux bouts. Photo : Radio-Canada / Shawn Foss/CBC

Par contre, Joey Loren, un chauffeur de taxi à Whistler, a constaté que la demande pour ses services a montée en flèche depuis le déclenchement de la grève : C'est très occupé. C'est sans arrêt.

Devant l'École Whistler Secondary, les files d'attentes de parents venus chercher leurs enfants se sont allongées depuis le début de la grève. Lucy Pomroy, de Pemberton, à une demi-heure de Whistler, y était pour ramasser sa fille. Ceci est devenu un défi : faire d'innombrables aller-retour pour les amener à des événements sociaux, à des activités, à l'école , se plaint-elle.

C'est horrible , dit l'élève Ryder Huxtable, 17 ans, qui dit que parfois des élèves ratent maintenant des activités en soirée.

Aucun signe de progrès

Les personnes interviewées compatissaient toutefois avec les chauffeurs d'autobus.

Selon l'un d'entre eux, Rolly Schultz, sa communauté soutient sa cause, et que lui et ses collègues n'abandonneront pas, même si cela les stresse de se priver d'un salaire.

Le conducteur d'autobus de Whistler Rolly Schultz croit que ses collègues ont le soutien de la communauté, mais s'étonne que la grève ait duré aussi longtemps. Photo : Radio-Canada / Shawn Foss/CBC

L'employeur Pacific Western Transportation dit avoir fait une offre raisonnable au syndicat, et qu'il est prêt à s'engager dans l'arbitrage exécutoire lorsqu'un arbitre prend une décision pour régler le conflit.

Le syndicat, Unifor, n'a pas accepté.

Unifor accuse l'entreprise de s'être « entêtée » dans plusieurs dossiers. Un porte-parole du syndicat a confirmé que des pourparlers ne sont pas à l'horaire pour l'instant.

BC Transit, pour sa part, a peu dit au sujet de l'arrêt de travail, sauf qu'elle suit de près la situation et qu'elle s'excuse auprès des clients pour l'inconvénient.

Le ministre du Travail, Harry Bains, demande aux deux parties de retourner à la table de négociation.

Spencer Wickenden, pour sa part, veut seulement que les bus recommencent à circuler

Cela continue depuis trop longtemps. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose , dit-il.

D'après les informations de Liam Britten