La programmation du Festival Folk de Winnipeg 2022 est dévoilée

La programmation du Festival Folk de Winnipeg 2022. Photo : Winnipeg Folk Festival

Parmi les artistes locaux, on retrouve Boy Golden, JayWood et Bobby Dove.

Le musicien R&B et hip-hop de la Première Nation crie de Tataskweyak, Sebastian Gaskin, foulera également la scène du Festival Folk.

L’artiste issue de la Première Nation Cowessess en Saskatchewan, Fontine, entame une carrière solo après avoir collaboré avec de nombreuses formations de Winnipeg.

On y retrouve également des habitués des Grammy, des Junos et des prix Polaris.

Les têtes d’affiche comprennent notamment l’instrumentiste d’origine australienne Tash Sultana et le groupe de rock indie provenant de Portland, aux États-Unis, Portugal. The Man.

Je suis tellement fébrile. On attendait ça depuis si longtemps! s'est exclamée Lynne Skromeda, directrice générale du Festival Folk de Winnipeg.

Portugal. The Man a remporté un prix Grammy pour le meilleur groupe pop en 2018, avec leur morceau Feel It Still.

« Portugal. The Man, pour nous, c’est énorme! » — Une citation de Lynne Skromeda, directrice générale du Festival Folk de Winnipeg.

La formation américaine Portugal. The Man fait partie des têtes d'affiche du grand retour du Festival Folk de Winnipeg en 2022. Photo : Winnipeg Folk Festival

Tash Sultana se décrit comme un.e instrumentiste polyvalent.e au genre fluide. Après le succès de son simple Jungle en 2021, iel a sorti un deuxième album, Terra Firma, en 2021.

L’artiste torontoise Lido Pimienta a remporté un Grammy en 2020 avec son album Miss Colombia. En 2017 l’artiste, qui mélange rythmes africains et colombiens avec du synthpop, a remporté un prix Polaris de 50 000 $ en 2017 grâce à son premier album, La Papessa.

Lido Pimienta fait partie des têtes d'affiche du Festival Folk de Winnipeg 2022. Photo : Winnipeg Folk Festival

En 2018, Lido Pimienta a présenté le même prix Polaris au compositeur Jeremy Dutcher après la sortie de son album, Wolastoqiyik Lintuwakonawa (Nouvelle fenêtre) , écrit dans sa langue natale. Il participe également à cette édition du Festival Folk de Winnipeg.

Nommée aux Grammys et aux prix Juno en 2022 avec son premier album Outside Child, l'auteure-compositrice-interprète montréalaise Allison Russell sera également de la partie.

En novembre, les organisateurs du festival ont annoncé qu’il fallait être complètement vacciné afin de pouvoir accéder au site. La directrice générale du Festival Folk de Winnipeg, Lynne Skromeda, assure qu’il s’agira d’un événement sécuritaire pour les festivaliers.

