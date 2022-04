Québec a transféré 75 emplois de la fonction publique en Abitibi-Témiscamingue

Selon les plus récentes données obtenues par Radio-Canada, la majorité des postes, 41, sont localisés à Rouyn-Noranda.

La Vallée-de-l'Or obtient 9 postes ainsi que l'Abitibi-Ouest. La MRC de Témiscamingue et d'Abitibi ont eu 8 postes chacune.

Pour ce qui est du nombre de postes par région, l'Abitibi-Témiscamingue se trouve à la 8e place, derrière le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie, l'Estrie, le Bas-St-Laurent, le Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et l'Outaouais.

Le président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien D'Astous salue la volonté du gouvernement de décentraliser les postes.

« Tous les postes sont valables, mais c'est sûr que les postes de terrains, on parle du ministère des Transports c'est important, tout ce qui est pour favoriser l'accueil au niveau de l'immigration c'est aussi important. » — Une citation de Sébastien D'Astous

C'est ambitieux de décentraliser 5000 emplois de la fonction publique. Par contre, c'est une demande qu'on fait, on veut avoir de postes de la fonction publique chez nous en Abitibi-Témiscamingue on veut qu'ils soient déployés dans l'ensemble des 5 MRC c'est une super belle volonté du gouvernement, mais on veut que ce soit des potes décisionnels, on veut des postes-cadre et que ces cadres comprennent notre réalité régionale pour travailler nos dossiers qui sont différents du reste du Québec , dit-il.

Josée Jolette, présidente régionale du SFPQ. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La présidente régionale du Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) rappelle que ses membres sont sans contrat de travail depuis deux ans.

Selon Josée Jolette, il sera difficile de retenir les employés en région si les conditions salariales ne sont pas améliorées.

C'est un peu de mettre la poudre aux yeux pour les citoyens, tout simplement, puisque les emplois qu'on a en région, plusieurs ne sont pas comblés tout simplement par manque de personnel. Les gens vont faire un petit bout dans la fonction publique, viennent voir le travail qui est à effectuer, voient la surcharge, voient certaines problématiques, prennent un peu d'expérience et s'en vont dans le secteur privé ou municipal ou fédéral tout simplemen t, dit-elle.

Donc de mettre des chiffres comme ça, c'est clair que oui on peut voir comme étant un avantage. Mais sur le terrain, on s'aperçoit que ça peut être une autre situation que la fonction publique vit présentement , ajoute-t-elle.

Elle croit que le gouvernement devrait assurer des augmentations salariales à ses membres comme il l'a déjà fait pour les secteurs de la santé, de l'éducation ou des CPE.

Le 24 février dernier, Québec annonçait le transfert vers les régions de 5 000 emplois de l’administration publique d’ici à 2028, dont 2 000 postes d’ici le 30 septembre 2022.

15 Des Bureaux gouvernementaux partagés seront mis sur pied en région, dont un à La Sarre.

1466 postes ont déjà été transférés dans les régions du Québec.