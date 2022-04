Reprise des festivités pour les Patriotes de l’UQTR

Les hockeyeurs étaient à la brasserie au centre-ville de Trois-Rivières, vendredi soir, avec les coupes remportées au cours des dernières semaines.

Un peu plus tôt dans la journée, ils ont été accueillis au Centre de l'activité physique et sportive (CAPS) de l’Université du Québec à Trois-Rivières UQTR . Ils ont été félicités et remerciés pour les belles émotions qu'ils ont fait vivre. Le bâton de la victoire, celui de Simon Lafrance, utilisé pour marquer le but victorieux en prolongation, dimanche soir, a aussi été exposé.

Les Patriotes de l'UQTR ont rencontré leurs partisans au centre commercial Les Rivières. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Des partisans émus

L’équipe s’est ensuite rendue au centre commercial Les Rivières avec les deux coupes pour signer des autographes, rencontrer des partisans. Parmi eux, Luc Rivard, qui était particulièrement émotif. Il est un abonné des Patriotes depuis 45 ans et ses deux sièges sont à côté des parents du joueur Loïc Léveillée. J’étais bouleversé. Je n’avais plus d’expression. Ma femme était debout et criait, pourtant pas une partisane plus qu’il faut, mais le fait que c’était notre équipe, de chez nous, la résilience totale, de voir Loïc, son dernier match en carrière, c’était quelque chose de plus.

« C’est vraiment le fun de savoir que tout le monde nous supportait à distance, après toutes ces années, on est vraiment content d’offrir un championnat à toute la région. » — Une citation de Loïc Léveillée, défenseur pour les Patriotes de Trois-Rivières

Un pouvoir d'attraction

Remporter le Championnat canadien U Sports apporte des retombées très positives pour l’université et pour le programme de hockey, selon l'entraîneur de l’équipe, Marc-Étienne Hubert. On l’a vu pour le soccer quand on a remporté le championnat canadien on a réussi à aller chercher plus de joueurs et de donateurs , déclare-t-il.