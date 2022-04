Une fusillade dans une salle de quilles fait 5 blessés à Windsor

On fait aussi de l’information en format collation.

Selon un communiqué de la police, 5 hommes ont été atteints par balle et ont subi des blessures, mais leur vie n’est pas en danger.

Les policiers ont été appelés à intervenir vers 1 h du matin, après avoir reçu le signalement d’une bagarre dans une salle de quilles du chemin Tecumseh Est. Alors que les agents étaient encore en route, des coups de feu ont été tirés. Les enquêteurs estiment qu’environ 20 à 25 personnes étaient sur place lorsque la fusillade a éclaté.

Les 5 blessés ont tous été transportés à l’hôpital.

Les enquêteurs croient qu’il s’agit d’un événement ciblé, et que c’est la bagarre qui s’est produite un peu plus tôt qui a dégénéré. Toutefois, au mois une personne atteinte par balle serait un passant qui quittait l’allée de quilles à ce moment-là et qui n’était pas impliqué dans l’altercation.

La police a identifié un tireur suspect qui aurait fui les lieux dans un véhicule, une camionnette véhicule utilitaire sport VUS de taille moyenne à 4 portes, de couleur claire, similaire à un modèle Explorer Sport Trac.

Le véhicule se serait déplacé sur la promenade Forest Glade en direction sud, puis vers l’ouest sur le chemin Ridge et vers le sud sur la promenade Esplanade.

Le suspect est considéré comme armé et dangereux et la police demande à la population de ne pas l’approcher si lui ou son véhicule est aperçu, mais plutôt d’appeler le 911.

Les enquêteurs font appel à tout témoin potentiel et sont à la recherche d’images de caméras de surveillance.