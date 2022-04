Paniers du printemps Rock-Guertin : « C’est la lumière au bout d’un tunnel »

On fait aussi de l’information en format collation.

Au total, 800 familles ont reçu un lot de trois boîtes contenant diverses denrées périssables non périssables, ainsi que des produits de première nécessité.

« Je suis très content, ça fait plaisir. Les gens sont généreux, c'est très gentil. » — Une citation de Éric Poliquin, bénéficiaire d'un panier de la fondation Rock-Guertin

Il faut savoir se débrouiller, aller chercher des ressources d'un bord pis de l'autre parce que, sans ça, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. En plus, ils donnent un petit chèque, une carte-cadeau pour aller à l'épicerie, pour aller chercher du frais. Oui, ça aide énormément , indique une des bénéficiaires de la distribution, Patricia Desnoyers.

Patricia Desnoyers était très reconnaissante de ce don. Photo : Radio-Canada / Sébastien Prieur

Le nombre de demandes acheminées a d'ailleurs plus que doublé par rapport à l'an dernier, alors que 375 paniers de Pâques avaient été remis. C'est signe qu'il est de plus en plus difficile pour les ménages de remplir le garde-manger.

Tu entres dans les magasins, il commence à manquer de produits, il y a une rupture de stock en réalité. Sinon, ça coûte trop cher. Par exemple, certaines céréales sont rendues 10 $ la boîte. Pourtant, c'est des céréales, c'est la base, mais c'est rendu du luxe , a témoigné Patricia Desnoyers.

Il faut rester positif. Le négatif, on laisse ça de côté. On regarde en avant et c'est ce qu'on va continuer à faire , ajoute le directeur des opérations de la fondation Rock-Guertin, Denis Fortier, avant de saluer l'appui des entreprises de la région, qui ont offert des tarifs extraordinaires à l'organisme.

Par ailleurs, la livraison à domicile était de retour cette année, après les deux ans de pandémie. Des organismes comme la maison Jeunes-Est en assurent le succès.

Ils n'ont pas toujours de voiture, donc ce n'est pas toujours facile pour eux [de recueillir leurs boîtes]. Ils ont parfois des enfants en bas âge aussi , explique la coordonnatrice hébergement à la maison Jeunes-Est, Karine Brouillard, qui a effectué sept livraisons aujourd'hui un peu partout dans la ville.

Une soixantaine de bénévoles étaient présents dans les locaux de la fondation pour remplir les boîtes et procéder à leur distribution. Photo : Radio-Canada / Sébastien Prieur

Tout au long de la journée, des dizaines de bénévoles ont travaillé d'arrache-pied aux locaux de la fondation pour confectionner les paniers et procéder à leur distribution sous forme de service à l'auto.