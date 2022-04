Visite surprise à Kiev du premier ministre britannique qui promet de nouvelles armes

Le premier ministre britannique Boris Johnson a effectué une visite surprise à Kiev samedi et promis de nouvelles armes à l'Ukraine, où la menace d'une nouvelle offensive russe imminente pousse la population à fuir l'est du pays, au lendemain d'une frappe russe meurtrière devant la gare de Kramatorsk.

Aujourd'hui j'ai rencontré mon ami le président Zelensky à Kiev afin de montrer notre soutien indéfectible au peuple ukrainien , a tweeté Boris Johnson après la rencontre.

Il s'est engagé à fournir à l'Ukraine des véhicules blindés et des missiles antinavires, rendant hommage à l'armée ukrainienne pour le plus grand fait d'armes du 21e siècle qui a permis de mettre en échec les desseins monstrueux de Poutine , selon un communiqué de Downing Street.

M. Johnson est le premier dirigeant du G7 a se rendre dans la capitale ukrainienne, menacée d'un assaut et bombardée il y a encore une semaine, et où Volodymyr Zelensky s'est retranché depuis le début de l'invasion russe le 24 février, forçant le respect du monde entier.

Cette visite est une manifestation du soutien résolu, puissant et permanent de l'Ukraine par la Grande-Bretagne , a commenté le président ukrainien dans un communiqué. Nous l'apprécions et nous nous en souviendrons toujours .

Londres, en pointe dans les condamnations de la politique du Kremlin, a notamment fourni dès les débuts de précieuses armes antichar à l'armée ukrainienne et n'a pas hésité à sanctionner les oligarques russes dont la présence massive lui avait donné un temps le sobriquet de Londongrad .

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueille le chancelier autrichien Karl Nehammer à Kiev. Photo : Reuters / Service de presse de la présidence ukrainienne.

Plus tôt samedi, le président Zelensky avait reçu à Kiev le chancelier autrichien Karl Nehammer.

La veille, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’était rendue à Kiev pour manifester son soutien à l'Ukraine.

Elle était accompagnée du chef de la diplomatie de l'Union européenne UE , Josep Borrell, et du premier ministre slovaque, Edouard Heger.

10 milliards d'euros pour l'Ukraine

Ursula von der Leyen a déclaré depuis Varsovie qu’une collecte internationale de fonds avait permis de réunir 10,1 milliards d'euros (13,8 milliards de dollars canadiens) destinés à soutenir l'Ukraine.

La campagne Stand Up for Ukraine a été lancée par l'organisation internationale Global Citizen avec le soutien de l'Union européenne et du premier ministre canadien, Justin Trudeau. De nombreux artistes y ont également pris part.

La solidarité des pays, des entreprises et des personnes du monde entier offre un peu de lumière en ces heures sombres , a dit Mme Von der Leyen.

« Une fois que les bombes auront cessé de tomber, nous aiderons le peuple ukrainien à reconstruire son pays. Nous continuerons à défendre l'Ukraine. » — Une citation de Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

Réagissant sur un message vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que le courage ukrainien a déjà uni l'ensemble du monde démocratique .

Il a encore appelé l'Occident à imposer davantage de sanctions aux banques russes et à cesser d'acheter du pétrole russe.